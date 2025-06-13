Как Петербург праздновал День России: От Руси до России

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга развернулось настоящее путешествие во времени. Гости праздника смогли окунуться в эпоху Древней Руси и петровских времен, узнать, как жили, говорили и веселились наши предки.

Центральной фигурой праздника стал сам Петр I, встречавший гостей у импровизированной сцены. Желающие могли попробовать себя в роли древнерусских писцов, осваивая старославянскую азбуку и пробуя писать гусиными перьями.

Мастера ремесел показывали, как в старину ткали, вышивали и работали с деревом, а самые любопытные могли примерить традиционные русские наряды.

Особый интерес вызвали солдаты Преображенского полка в исторической форме. Они не только демонстрировали старинное оружие и обмундирование, но и с удовольствием позировали для фотографий.

На импровизированном плацу развернулась настоящая военная выставка с пушками и укреплениями петровской эпохи.

Не осталась без внимания и гастрономическая история Руси. На специальной лекции рассказывали о традиционных продуктах и правилах застолья наших предков.

А на сцене развернулся забавный диалог между ведущим и «гостем из прошлого» — мужичком, якобы попавшим в наше время прямиком из XIII века. Его шутки и прибаутки вызывали смех и аплодисменты зрителей.

Музыкальная программа не умолкала весь день. Духовой оркестр в театрализованной манере исполнял классические и народные мелодии, задавая праздничное настроение. Но настоящим украшением вечера стало выступление фолк-группы «Отава Ё».

Их энергетика зажгла весь парк — под скрипки, волынку, гусли и фидель пустились в пляс и дети, и взрослые. Артисты не просто пели, а создавали настоящее народное шоу, танцуя на сене и вовлекая зрителей в хороводы.

Праздник получился по-настоящему душевным и познавательным. Солнечная погода, исторические реконструкции, народная музыка и атмосфера единства — все это сделало День России в Петербурге незабываемым событием, соединившим прошлое и настоящее нашей страны.

День России в Петербурге 12 июня: Полная программа мероприятий