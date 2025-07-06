Как пассажирам Пулково действовать при задержках рейсов

В аэропорту Пулково подробно разъяснили порядок действий для пассажиров, столкнувшихся с задержками рейсов. В первую очередь путешественникам напомнили о доступных удобствах: на втором и третьем этажах терминала оборудованы комфортные зоны отдыха, а для семей с маленькими детьми до 7 лет работает специальная бесплатная комната. Тем, кому предстоит провести в аэропорту ночь, предложили рассмотреть вариант размещения в расположенном напротив отеле.

Согласно установленным правилам, при задержке рейса более чем на два часа пассажиры могут рассчитывать на прохладительные напитки, а если ожидание затянется до четырёх часов — на горячее питание. В дальнейшем питание предоставляется с периодичностью каждые шесть часов днём и восемь часов ночью. Для решения вопросов с переоформлением билетов представители аэропорта советуют обращаться непосредственно к сотрудникам авиакомпаний в терминале или связываться с ними через официальные сайты, мобильные приложения и службы поддержки.

Отдельное внимание уделили проблеме задержанного багажа. Если чемоданы не появились на ленте выдачи, следует немедленно обратиться в службу розыска. Тем, кто уже покинул территорию аэропорта, необходимо оставить запрос через сайт авиаперевозчика.

«Все службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию с расписанием, — пояснила руководитель пресс-службы Пулково Александра Саблина. — Мы просим пассажиров проявлять понимание и оперативно проверять актуальную информацию на электронных табло, сайтах перевозчиков и в электронной почте, куда часто приходят уведомления об изменениях».

В настоящее время в терминалах дежурят специальные агенты по гостеприимству, готовые помочь сориентироваться в изменяющейся обстановке. Напомним, что 5 июля работа аэропорта трижды приостанавливалась из-за внештатной ситуации, что привело к задержке 47 рейсов. Эти события совпали с сообщениями о воздушной тревоге в Ленинградской области, связанной с активностью беспилотных летательных аппаратов.