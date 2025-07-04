Как марафон «Белые ночи» повлияет на транспорт Петербурга

В предстоящие выходные центр Санкт-Петербурга временно изменит привычный ритм работы общественного транспорта. Причиной станет ежегодный спортивный марафон «Белые ночи», который в этом году посвящен 80-летию Великой Победы.

С вечера 5 июля до раннего утра 6 июля движение десятков автобусных маршрутов будет организовано по измененным схемам. Наибольшие корректировки затронут маршруты №1, 2, 3, 6, 7 и другие — всего более 20 направлений. Первые изменения начнутся уже в 18:00, а к 22:00 к ним добавятся еще семь автобусных линий.

Не останутся без изменений и электротранспортные маршруты. Трамвай №6 и восемь троллейбусных направлений будут следовать по временным схемам, в то время как троллейбусы №9 и 28 вовсе прекратят работу на этот период.

Организаторы рекомендуют горожанам и гостям северной столицы заранее ознакомиться с новыми маршрутами следования транспорта и учитывать возможные изменения при планировании поездок. Особое внимание следует уделить вечерним и ночным перемещениям 5 июля, когда будут действовать наиболее масштабные ограничения.

Этот традиционный летний марафон, проходящий в период белых ночей, уже много лет является важным спортивным событием города. Временные неудобства в транспортной схеме — небольшая плата за возможность стать свидетелем этого яркого мероприятия, объединяющего профессиональных спортсменов и любителей здорового образа жизни.

5 июля 2025 года в Петербурге перекроют движение: марафон «Белые ночи»