Как изменится рынок недвижимости после реформы семейной ипотеки

В России обсуждается серьезное изменение условий семейной ипотеки: кредиты под 6% для покупки жилья в новостройках могут стать доступны только тем, кто официально зарегистрирован в том же регионе, где приобретается квартира. Инициатива, предложенная Советом Федерации и поддержанная Минфином, может быть оформлена в закон уже в 2026 году. Эксперты предупреждают, что нововведение способно серьезно повлиять на спрос, особенно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где значительную часть покупателей составляют жители других регионов.

Идея ограничить выдачу льготных кредитов по территориальному признаку была озвучена председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По ее словам, в 2024 году более половины всех выданных ипотечных займов по программе пришлось на Москву, Подмосковье, Петербург и Ленобласть, при этом свыше 40% заемщиков не были зарегистрированы в этих регионах. Это, по мнению спикера, говорит о том, что льготные кредиты нередко используются для инвестиций, а не для решения жилищного вопроса.

Замминистра финансов Иван Чебесков подтвердил, что ведомство поддерживает предложение. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму в ближайший месяц, а его принятие ожидается в первой половине 2026 года.

Сейчас семейная ипотека доступна семьям с детьми, где хотя бы одному ребенку меньше шести лет. Ставка по кредиту фиксируется на уровне 6%, минимальный взнос составляет 20%, а максимальная сумма займа в столице, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти достигает 12 млн рублей.

После отмены общедоступной льготной ипотеки в 2024 году именно эта программа стала ключевым инструментом поддержки спроса на новостройки. Согласно данным ЕИСЖС, за первое полугодие 2025 года в Петербурге было оформлено более 9 тысяч таких кредитов на сумму 71 млрд рублей, а в Ленобласти — около 5 тысяч на 30 млрд рублей.

Если закон будет принят, это может резко сократить число сделок, особенно в сегменте доступного жилья. По словам экспертов, значительная часть покупателей в Ленобласти — это жители Петербурга, которые выбирают квартиры в пригороде из-за более низких цен. Ограничение программы по региональному признаку ударит по застройщикам, работающим в формате «комфорт», а также по проектам на границе двух регионов.

Некоторые аналитики отмечают, что подобные меры могут спровоцировать рост фиктивных регистраций, так как многие россияне живут и работают не по месту прописки. Молодые семьи, студенты и специалисты, переезжающие в крупные города, окажутся в сложной ситуации: формальные требования не будут учитывать их реальные потребности.

Реформа обсуждается на фоне общего снижения активности на первичном рынке недвижимости. Например, в июне 2025 года продажи новостроек в Петербурге упали на 20% по сравнению с маем и на 57% в годовом исчислении. Ограничение семейной ипотеки может усугубить эту тенденцию, особенно в регионах с высокой долей иногородних покупателей.

Пока точные формулировки законопроекта неизвестны, и застройщики могут лишь гадать, насколько жесткими окажутся новые правила. Однако уже сейчас ясно, что если инициатива будет реализована, это существенно изменит правила игры на рынке недвижимости.