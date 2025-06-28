Как будет работать транспорт в Петербурге во время «Алых парусов»

В ночь с 28 на 29 июня Санкт-Петербург погрузится в атмосферу главного выпускного праздника — «Алые паруса». Чтобы все желающие смогли комфортно добраться до дома после торжеств, городские власти организовали особый режим работы общественного транспорта.

Метро и наземный транспорт в эту ночь будут курсировать без перерывов. Пассажиры смогут воспользоваться девятью маршрутами, которые будут ходить с интервалом в 30 минут. В список вошли автобусы № 2, 4, 74, 193, 239 и 271, троллейбусы № 23 и 46, а также трамвай № 55.

Однако передвигаться по городу в эти дни будет не так просто — масштабные ограничения затронут сразу несколько районов. До 7 июля особый режим движения сохранится в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах.

На 64 участках дорог до 5 июля будет запрещена остановка транспорта, а 25, 27 и 28 июня добавится запрет на стоянку еще на 10 участках. На 14 улицах временно сузят проезжую часть.

Самые серьезные ограничения коснутся мостов. С 26 по 30 июня полностью перекроют движение более чем на 120 участках, включая Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Тучков, Литейный и Биржевой мосты.

Дворцовый мост закроют:

— с 00:00 до 08:00 25 июня,

— с 19:00 27 июня до 04:00 28 июня,

— с 12:00 28 июня до 18:00 29 июня,

— с 00:00 до 08:00 30 июня.

Благовещенский мост будет недоступен:

— с 19:00 27 июня до 04:00 28 июня,

— с 21:00 28 июня до 06:00 29 июня.

Троицкий мост перекроют частично:

— в направлении от Петровской набережной с 23:30 25 июня до 18:00 29 июня,

— в обратную сторону — с 19:50 26 июня до 02:30 27 июня, с 19:50 27 июня до 02:30 28 июня и с 12:00 28 июня до 13:00 29 июня.

Тучков мост закроют с 21:00 28 июня до 06:00 29 июня, Литейный — с 00:00 до 06:00 29 июня, а Биржевой — с 14:00 28 июня до 06:00 29 июня.

Городские власти призывают жителей и гостей Петербурга заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения, чтобы праздник оставил только приятные впечатления.