«К барьеру!»: Эрмитаж приглашает в мир дуэлей от античности до XX века

В Николаевском зале Зимнего дворца начала работу масштабная выставка, посвящённая истории поединков. Экспозиция «К барьеру!» охватывает эпохи от времён Ахилла до Сержа Лифаря, представляя дуэльную традицию как культурный феномен.

Проект, реализованный при поддержке группы «Россети», объединил около 400 уникальных экспонатов. Многие предметы демонстрируются публике впервые. Пространство зала символически разделено на две зоны — европейскую и российскую, позволяя проследить эволюцию дуэльных традиций в разных культурах.

Путешествие во времени начинается с античных поединков, продолжается рыцарскими турнирами Средневековья и достигает своего апогея в изысканных дуэлях Нового времени. Отдельный раздел посвящён студенческим дуэлям, пришедшим в Российскую империю через немецкие университетские традиции.

Среди экспонатов — редкие доспехи для конного и пешего боя, историческое оружие, произведения живописи и графики, запечатлевшие знаменитые поединки. Каждый предмет рассказывает свою историю, раскрывая кодекс чести разных эпох.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский охарактеризовал выставку как «универсальный проект, сочетающий глубину научного подхода с истинно эрмитажным размахом». Представители компании «Россети» подчеркнули, что уже более десяти лет поддерживают знаковые музейные инициативы, а новая экспозиция станет событием для всех, кто интересуется историей и культурой.

Выставка предлагает не просто взгляд на прошлое, но и размышление о том, как менялись представления о чести и достоинстве на протяжении веков. Это уникальная возможность увидеть подлинные артефакты, которые когда-то сопровождали участников знаменитых поединков.

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