Изменения в работе транспорта Петербурга из-за подготовки к «Алым парусам»

В Санкт-Петербурге началась активная подготовка к традиционному празднику выпускников «Алые паруса», что повлечет за собой временные изменения в работе общественного транспорта. Власти города опубликовали подробный график ограничений, который затронет несколько десятков автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Первые изменения вступят в силу уже 11 июня. С 20:35 до 21:10 будет приостановлено движение автобусов № 6, 100 и 262, следующих от автостанции «Наличная улица». Аналогичные ограничения повторятся 12 июня с 21:00 до 21:30. В эти же периоды троллейбус № 12 временно прекратит курсирование из-за закрытия движения по мосту.

Более масштабные изменения ожидаются в вечернее и ночное время. С 21:20 11 июня до 1:30 12 июня, а затем с 21:50 12 июня до 2:15 13 июня автобусные маршруты №№ 7, 10, 24, 191 будут следовать по объездным трассам. В этот же период изменятся маршруты следования автобусов №№ 46 и 76.

Особое внимание стоит уделить изменениям в работе троллейбусов. В ночь с 11 на 12 июня и с 12 на 13 июня троллейбусы №№ 1, 7, 10, 11 перейдут на объездные маршруты. Аналогичные изменения произойдут 15, 16 и 17 июня с 22:30 до окончания движения.

Трамвайное сообщение также не останется без изменений. 11 и 12 июня с 21:50 трамвай № 6 будет следовать только до Кронверкского проспекта, не доезжая до обычных конечных остановок.

Городские власти рекомендуют жителям и гостям Санкт-Петербурга заранее планировать свои маршруты и уточнять актуальную информацию на сайте ГКУ «Организатор перевозок». Все изменения направлены на обеспечение безопасности во время проведения массового мероприятия и репетиций праздничного шоу.

«Алые паруса» — один из самых масштабных и зрелищных праздников для выпускников, который ежегодно собирает десятки тысяч зрителей на набережных Невы.

Эксперты отмечают, что подобные временные ограничения являются стандартной практикой при организации крупных городских событий. Они позволяют обеспечить безопасность участников и бесперебойную работу экстренных служб. В прошлом году аналогичные меры позволили успешно провести праздник без серьезных транспортных происшествий.

Для минимизации неудобств городские власти рекомендуют в периоды ограничений по возможности пользоваться метрополитеном, который продолжит работать в обычном режиме. Также стоит учитывать возможные задержки в движении наземного транспорта и планировать поездки с запасом времени.

Алые паруса 2025: Ограничения движения и перекрытие дорог