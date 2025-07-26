Изменения в движении на Каменноостровском проспекте: что нужно знать водителям

До конца августа на Каменноостровском проспекте в Петербурге будут действовать временные ограничения движения. Это связано с масштабными дорожными работами, в ходе которых планируется обновить более 80 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров.

Ограничения будут вводиться поэтапно на разных участках проспекта. С 27 по 29 июля перекроют одну полосу движения на перекрестке с набережной Карповки. В начале августа, с 3 по 4 число, аналогичные меры коснутся пересечения с улицей Академика Павлова.

На следующий день, 4 августа, работы перенесутся на перекресток с улицей Графтио. Особенно серьезные ограничения ожидаются в выходные дни 5 и 6 августа, когда будут закрыты участки у улицы Чапыгина и вновь на набережной Карповки.

Завершающий этап работ пройдет 7 августа на перекрестке с улицей Профессора Попова. Все перекрытия будут действовать в дневное время, за исключением ночных работ 5-6 августа.

Несмотря на временные неудобства, эти преобразования значительно улучшат качество дорожного покрытия на одной из главных магистралей Петербурга. После завершения основных работ специалисты нанесут новую разметку и восстановят элементы благоустройства.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения. Полностью все работы на Каменноостровском проспекте должны завершиться до 29 августа.