Изменения в движении: где в Петербурге будут перекрыты дороги в июле 2025

В ближайшие дни в четырех районах Санкт-Петербурга введут временные ограничения движения транспорта. Изменения связаны с плановыми ремонтными работами и обновлением городской инфраструктуры.

В Адмиралтейском районе с 23 по 26 июля в ночное время будет частично перекрыта 1-я Красноармейская улица в районе пересечения с Советским переулком. Работы проводятся в рамках реконструкции инженерных коммуникаций.

Невский район столкнется с более масштабными ограничениями. С 21 июля по 5 августа закроют участок Рабфаковской улицы от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны. Дополнительно 26 июля на сутки перекроют 1-й Рабфаковский переулок. Водителям рекомендуют использовать объезд через Запорожскую улицу, улицу Грибакиных и улицу Бабушкина.

Жителей Петродворца ждут неудобства с 23 по 26 июля – Никольская улица будет закрыта для движения от улицы Аврова до Зверинской улицы. Альтернативный маршрут пролегает через Царицынскую, Константиновскую и Михайловскую улицы.

Самые длительные ограничения коснутся Приморского района. С 21 июля по 10 ноября 2028 года полностью закроют участок Новой улицы от Южной улицы до дома №19, корпус 13. Временный объезд организован по улице Красных Партизан. Дополнительно 21-22 июля введут частичные ограничения на соседнем участке Новой улицы.

Городские власти приносят извинения за временные неудобства и просят водителей заранее планировать маршруты, учитывая новые схемы движения. Все работы проводятся в рамках программы по улучшению транспортной инфраструктуры Северной столицы.