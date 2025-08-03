Из Петербурга в Абхазию теперь можно долететь без пересадок

С 14 августа жители Северной столицы получат возможность отправиться на черноморское побережье Абхазии прямым авиарейсом. Это долгожданное нововведение позволит туристам существенно сэкономить время в пути, ведь раньше добраться до Сухума можно было только с пересадками.

Первые рейсы на комфортабельном лайнере Airbus A330 авиакомпании iFly запланированы на 14 и 20 августа. Стоимость билетов составит около 20 и 30 тысяч рублей соответственно. Как сообщают туроператоры, уже сейчас можно приобрести путёвки с включёнными авиаперелётами.

Это стало возможным благодаря недавнему открытию международного аэропорта Сухума имени Владислава Ардзинба, который 1 мая 2025 года после масштабной реконструкции принял первый регулярный рейс из Москвы после 32-летнего перерыва.

По словам посла Абхазии в России Алхаса Квицинии, в перспективе прямые авиарейсы могут быть запущены не только из Петербурга и Москвы, но и из других российских городов, включая регионы Урала и Сибири.

Абхазия в этом сезоне стала одним из самых популярных зарубежных пляжных направлений среди российских туристов. Спрос на отдых в этой солнечной стране вырос в несколько раз по сравнению с предыдущими годами. Теперь, с появлением прямых рейсов из Петербурга, поток туристов наверняка увеличится ещё больше.