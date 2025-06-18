Итальянская улица закроется для транспорта 19 июня

19 июня жителям и гостям Петербурга стоит заранее продумать маршруты передвижения — в этот день на целые сутки перекроют движение по Итальянской улице. Ограничения коснутся участка от набережной Фонтанки до Караванной улицы. Причиной временных изменений стал торжественный прием, который организует ПАО «Банк ПСБ».

С полуночи и до 23:59 транспорт не сможет проехать по указанному отрезку. Помимо запрета на сквозное движение, на этом же участке будет полностью запрещена остановка автомобилей. Водителям рекомендуется заранее изучить альтернативные пути объезда, чтобы избежать неудобств.

Такие временные меры связаны с обеспечением безопасности во время проведения масштабного мероприятия. Организаторы и городские власти приносят извинения за возможные неудобства и просят отнестись с пониманием к вынужденным ограничениям.

Пешеходам ограничения не коснутся — свободный проход по Итальянской улице сохранится. Тем, кто планирует поездки на личном или общественном транспорте, стоит учитывать изменения в работе дорожной инфраструктуры и закладывать дополнительное время на дорогу.