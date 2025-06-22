Исторические форты Кронштадта готовятся к новой жизни

Три легендарных форта Кронштадта — «Император Александр Первый», «Пётр Первый» и «Кроншлот» — скоро откроют свои двери для посетителей после масштабной реставрации. Как сообщила Ксения Шойгу, руководитель проекта «Остров фортов» на Петербургском международном экономическом форуме, работы планируется завершить уже в этом году.

Эти уникальные оборонительные сооружения, построенные ещё при Петре I для защиты северной столицы, десятилетиями стояли заброшенными. Теперь их ждёт новая судьба. Главное изменение — подключение к современным коммуникациям. В исторических стенах появится электричество, отопление и водоснабжение, что сделает возможным их круглогодичное использование для туристических целей.

Особую значимость проекту придаёт статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставраторы бережно сохраняют исторический облик фортов, одновременно адаптируя их к современным требованиям. Уже подписаны соглашения с инвесторами, которые получат арендные права на 49 лет и предложат различные концепции использования памятников архитектуры.

Пока лучший способ познакомиться с этими морскими крепостями — водные экскурсии. С начала июня компания «Астра Марин» запустила регулярные круизы на комфортабельном теплоходе-ресторане. Маршрут проходит мимо пяти фортов, включая уже отреставрированный «Константин», по которому можно прогуляться. Отправления осуществляются ежечасно от причала «Патриот» в Купеческой гавани.

Реставрация фортов — часть масштабного проекта по созданию в Кронштадте туристическо-рекреационного кластера. После завершения работ эти памятники военной архитектуры смогут принимать посетителей в любое время года, раскрывая перед ними страницы морской истории России.

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