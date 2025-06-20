Искусственный интеллект меняет выставочный бизнес: новые технологии в Петербурге

В культурном центре «Петроконгресс» прошло знаковое мероприятие, посвященное внедрению искусственного интеллекта в организацию выставок и деловых мероприятий. Инициатором встречи выступило Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга, собравшее ведущих экспертов отрасли для обсуждения цифровых инноваций.

Генеральный директор Конгресс-бюро Сергей Азаренков в своем вступительном слове подчеркнул революционный потенциал ИИ-технологий. «Мы стоим на пороге кардинальных изменений в сфере деловых коммуникаций, — отметил он. — Наша задача — не просто изучать новые инструменты, но и создавать условия для их практического применения».

Программа мероприятия включала два основных блока. Первый был посвящен использованию генеративных моделей искусственного интеллекта в организации конгрессов и выставок. Участники рассмотрели конкретные кейсы применения технологий в исследовательской работе и образовательном процессе. Среди выступающих были президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков, директор Национального конгресс-бюро Сагид Заремуков и представители ведущих коммуникационных агентств.

Особый интерес вызвала инновационная система «умного нетворкинга», работавшая во время перерывов. Искусственный интеллект анализировал содержание диалогов между участниками, автоматически формируя аналитические отчеты. Аналогичная технология применялась для обработки выступлений спикеров.

«Сегодня мы видим лишь первые шаги в интеграции ИИ в нашу профессиональную среду, — отметила проректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Наталья Сущева. — Но уже очевидно, что эти технологии кардинально изменят подходы к обработке информации, созданию контента и проведению мероприятий».

По итогам конференции участники сошлись во мнении, что успешное внедрение искусственного интеллекта требует тесного взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и научным сообществом. Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга готово выступить площадкой для такого сотрудничества, способствуя цифровой трансформации отрасли.

Это мероприятие стало важным шагом в осмыслении новых технологических возможностей и выработке стратегии их практического применения в организации деловых событий международного уровня.