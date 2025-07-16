Идеальные выходные: в Петербурге сохранится тёплая и комфортная погода

Жителей Северной столицы ждут по-настоящему летние выходные. По данным синоптиков, антициклон продолжает определять погоду в регионе, обеспечивая горожанам комфортное тепло без изнуряющей жары.

Температурный режим:

— Днём воздух прогреется до +28°C

— Ночные показатели составят +15…+17°C

— Ощущается лёгкий освежающий ветер восточного и северо-восточного направлений

«Этот ветерок действует как природный вентилятор, смягчая жару в самые тёплые дневные часы», — пояснил главный синоптик города Александр Колесов.

Осадки:

— В среду 16 июля возможны кратковременные дожди с грозами в Лужском районе и соседних областях

— Четверг и последующие дни пройдут без осадков

— Облачность минимальна, что подтверждают спутниковые снимки

Климатический контекст:

Первая декада июля выдалась прохладнее обычного, но ситуация кардинально изменилась с 12 июля. Всего за четыре жарких дня температурная аномалия сменилась с -1,5°C до +0,2°C выше нормы.

Интересные факты:

— К середине месяца выпало лишь 43% от месячной нормы осадков

— Для сравнения: в 2024 году осадков было в 2 раза больше

— Город уже получил 127 часов солнечного сияния

Метеорологи выражают оптимизм, что вторая половина июля позволит выйти на стандартные для летнего сезона показатели солнечной активности. Жителям и гостям города можно смело планировать выезды на природу, прогулки по паркам и отдых у воды — погода будет способствовать полноценному летнему отдыху.