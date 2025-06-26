Идеальная погода для «Алых парусов»: что ждет петербуржцев в праздничную ночь

Жителей и гостей Северной столицы ждет комфортная погода во время проведения традиционного праздника выпускников «Алые паруса». По прогнозам главного синоптика города Александра Колесова, 27 и 28 июня в Петербурге установится теплая и сухая погода с температурой +20…+22 градуса. Ветер заметно ослабнет, создавая идеальные условия для проведения масштабного мероприятия.

Антициклон, приходящий на смену дождливому циклоническому периоду, обеспечит ясное небо над городом в ночь с 28 на 29 июня. Температура воздуха в это время составит +13…+15 градусов, а в предпраздничный вечер столбики термометров покажут +16…+18 градусов. Для сравнения, в прошлом году в эту же дату был зафиксирован рекордный показатель +22,9 градуса.

В Ленинградской области возможны кратковременные осадки, однако они не затронут праздничные мероприятия в городе. Первые дожди ожидаются только утром 29 июня с приближением нового циклона с запада.

Метеорологи отмечают, что предшествующий циклон Зирос принес значительное количество осадков — от 10 до 26 мм в разных районах города, что составило около половины месячной нормы. Однако к моменту проведения «Алых парусов» погода полностью стабилизируется, и никаких опасных метеорологических явлений не прогнозируется.

Напомним, что в рамках подготовки к празднику 27 июня будет отменена плата за проезд по Западному скоростному диаметру, а центр города временно перекроют для транспорта. Метрополитен и наземный транспорт будут работать в круглосуточном режиме, чтобы все желающие могли комфортно добраться до места проведения мероприятия, которое начнется в 22:00 28 июня.

Алые паруса: Откуда лучше смотреть