Христианские святыни арабского мира: забытые страницы истории

В Государственном музее истории религии готовится открытие необычной выставки, которая раскроет малоизвестные страницы прошлого. Экспозиция «Христианство в арабском мире» представит более 170 уникальных экспонатов, включая редкие иконы, богослужебные предметы и паломнические реликвии из собраний ведущих религиозных и научных учреждений.

Многие посетители удивятся, узнав, что колыбелью христианства был именно Ближний Восток и Северная Африка. Именно здесь проповедовали апостол Павел и великие подвижники – Антоний Великий, Мария Египетская, Симеон Столпник. В сирийских и палестинских землях новая вера укоренилась уже в I веке, задолго до ее распространения в Европе.

Особый интерес представляют иконы с арабскими надписями – свидетельства того, как местные христиане сохраняли веру после мусульманского завоевания. Выплачивая особый налог (джизью), они получили право продолжать традиции, постепенно переходя с коптского и сирийского на арабский язык даже в богослужении.

Экспозиция подробно расскажет о главных святынях региона – от Дамаска с его гробницей Иоанна Крестителя до древних монастырей Синая. Отдельный раздел познакомит с многообразием восточных христианских традиций: маронитской, коптской, сиро-яковитской и других церквей, сохранивших уникальные обряды.

Завершает выставку коллекция паломнических реликвий – трогательных свидетельств многовекового почитания святых мест. Этот проект позволит по-новому взглянуть на историю христианства и его глубокие корни в арабском мире.

Выставка откроется 15 июля 2025 года в 16:00 и продлится до 16 сентября в основном выставочном зале музея на втором этаже. Возрастное ограничение: 6+.