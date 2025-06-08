Гранд Макет Россия: удивительный мир миниатюрной страны отмечает юбилей

В Санкт-Петербурге уникальный музей «Гранд Макет Россия» празднует свой тринадцатый день рождения. На площади 800 квадратных метров здесь собрана вся страна в миниатюре — от Калининграда до Камчатки. Особое место занимает родной город создателей — с узнаваемыми шпилями, мостами и набережными.

Особенность этого места — в его динамичности. Каждые 15 минут здесь сменяются день и ночь благодаря системе из 750 тысяч светодиодов. По дорогам мчатся сотни машин, а по рельсам курсируют десятки поездов, которыми можно управлять. Вулканы извергаются, парусники плывут по Неве — вся страна живет своей жизнью в миниатюре.

«Это потрясающе! Особенно эффектно выглядит извержение вулкана — дети в восторге, хотя некоторые немного пугаются», — делится впечатлениями житель Петербурга Павел.

В день рождения музея для посетителей подготовили специальную программу. Дети с увлечением раскрашивают макеты зданий, участвуют в викторинах. Пятилетний Всеволод Чистяков, еще ходящий в детский сад, с гордостью показывает знакомые места: «Вот Исаакиевский собор, я там был!»

Взрослые тоже не остаются в стороне. «Попробовал раскрашивать миниатюры — оказалось, это невероятно сложно! Теперь по-новому смотрю на весь макет, понимая, сколько труда в него вложено», — признается петербурженка Полина.

За всем этим великолепием следят около сотни специалистов. В центре управления круглосуточно дежурят техники, готовые в любой момент устранить «аварию» на миниатюрных дорогах. Игорь Беличенко, работающий здесь уже девять лет, сравнивает свою должность заместителя начальника управления железными дорогами с постом замминистра транспорта в мини-стране.

«Каждый день что-то происходит — то поезд сойдет с рельсов, то машинка застрянет. Для посетителей это дополнительное развлечение», — улыбается Беличенко.

За годы существования музей стал настоящим хитом — его ежегодно посещают до миллиона человек. На макете уже невозможно сосчитать все детали: сотни тысяч деревьев и человечков, более 250 локомотивов, бесчисленное количество зданий и сооружений.

«Это действительно вся наша страна, только в уменьшенном виде, — говорит директор по развитию музея Елена Ермолина. — Мы постоянно добавляем новые элементы, вроде недавно появившегося нефтегазового комплекса. И у нас еще много сюрпризов в запасе!»

Путешествие по этой удивительной мини-России занимает всего 15-20 минут, тогда как в реальности путь от Владивостока до Петербурга длится неделю. Но главное — здесь можно одним взглядом охватить всю необъятную страну, увидеть ее красоту и мощь, почувствовать гордость за свою Родину.

Мини-Петербург празднует День рождения: что ждет гостей в музее «Гранд Макет Россия»