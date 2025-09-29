Городские электрички: новый виток в развитии транспорта Петербурга

В Санкт-Петербурге рассматривают проект, который может кардинально изменить транспортную ситуацию в городе. Речь идет о включении пригородных поездов в единую систему городского пассажирского сообщения. Этот вопрос стал центральным на заседании профильной комиссии городского парламента, посвященном транспорту и развитию инфраструктуры.

Для реализации этой идеи потребуется внести правки в существующий закон о разграничении полномочий властей в сфере железнодорожного транспорта. Суть нововведений заключается в том, чтобы городское правительство получило право финансово поддерживать перевозчиков, работающих на железной дороге в черте города. Кроме того, планируется ввести фиксированную стоимость проезда в пригородных электропоездах в границах Петербурга.

Внедрение единого тарифа станет серьезным шагом на пути к созданию интегрированной транспортной системы. Это новшество позволит жителям отдаленных районов легче добираться до центра, повысит их мобильность и комфорт. Также ожидается, что часть пассажиров пересядет с автобусов и метро на электрички, что снизит нагрузку на основные виды городского транспорта.

Как пояснил заместитель председателя Комитета по транспорту Олег Матвеев, эти меры являются частью масштабной губернаторской программы, включающей десять ключевых направлений развития города. В перспективе планируется создать так называемое «наземное метро» – сеть городских электричек. Важным этапом станет вывод грузовых потоков за пределы Петербурга с использованием железнодорожного обхода. Освободившиеся пути будут перепрофилированы для пассажирских перевозок. В рамках проекта предполагается модернизировать более 65 объектов инфраструктуры, построить 36 новых платформ и привести в порядок 23 остановочных пункта.

Фиксированная цена за проезд в электричках рассматривается как обязательное условие для перехода к общей тарифной системе с городским транспортом. Единый тариф окажется выгодным для пассажиров, так как позволит экономить средства при совершении пересадок. Дополнительными преимуществами станут удобная процедура валидации и простые способы пополнения транспортных карт.