Город возможностей: как прошёл семейный праздник в Южно-Приморском парке

Яркие краски, улыбки детей и атмосфера творчества царили на Большом семейном фестивале в Южно-Приморском парке. Главной темой мероприятия в этом году стал девиз «Создаем свой город», который воплотился в двадцати тематических зонах.

Особым вниманием пользовалась площадка «Мосты Петербурга», где гости узнавали интересные факты о существующих переправах и строящихся объектах. Дети с увлечением собирали из гигантского конструктора макет Большого Смоленского моста – будущей важной транспортной артерии между мостами Александра Невского и Володарского. «Это не просто игра, а возможность в доступной форме рассказать о значимых городских проектах», – отмечают организаторы.

В павильоне «Новая туристская география» участники создавали открытки с видами Петербурга, одновременно узнавая о новых экскурсионных маршрутах. Особый интерес вызвала информация о благоустроенных общественных пространствах, таких как живописная Стрельнинская бухта, ставшая новой точкой притяжения на берегу Финского залива.

Фестиваль предложил занятия для всех поколений. Дети увлечённо экспериментировали с робототехникой и химическими опытами, взрослые осваивали азы предпринимательства, а представители старшего поколения с азартом участвовали в мастер-классах по скандинавской ходьбе, рукоделию и даже танцам. «Мы танцевали с таким задором, что могли бы дать фору молодёжи», – поделилась впечатлениями одна из участниц.

От спортивных активностей до культурных программ, от образовательных проектов до бизнес-инициатив – фестиваль наглядно показал, что Петербург действительно открывает безграничные возможности для самореализации в любом возрасте. Как говорят организаторы: «Творите, растите, развивайтесь – наш город создан для этого!»