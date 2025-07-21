Главный концерт Дня ВМФ в Петербурге теперь пройдет в Кронштадте

Планы празднования Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге претерпели изменения. Главное музыкальное событие, изначально запланированное на Дворцовой площади, теперь состоится в Кронштадте. Как сообщили в городском комитете по культуре, масштабный концерт пройдет 27 июля на Якорной площади, где в течение всего дня будут выступать военные оркестры, популярные артисты и солисты музыкальных театров города.

Решение о переносе было принято в связи с корректировкой общей программы праздничных мероприятий. Уже начат демонтаж сцены на Дворцовой площади, где изначально планировалось провести торжество. Первые слухи о возможных изменениях появились еще неделю назад, но официальное подтверждение последовало только сейчас.

Для гостей праздника в Кронштадте подготовлена насыщенная программа. Рядом с Якорной площадью, в парке «Патриот», развернется дополнительная культурная площадка с собственными мероприятиями. Такое решение позволит равномерно распределить потоки зрителей и предложить гостям больше возможностей для праздничного досуга.

Перенос главного концерта в город-крепость выглядит символичным — именно Кронштадт исторически считается колыбелью российского флота. Теперь у жителей и гостей Северной столицы появится отличный повод посетить этот уникальный город, где праздничная атмосфера будет особенно ощутима.