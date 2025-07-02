Главная улица Петербурга готовится к масштабному обновлению

Сердце Северной столицы – Невский проспект – ожидают серьёзные транспортные изменения. Согласно данным городской администрации, в августе 2025 года на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания начнутся масштабные ремонтные работы.

Последний раз капитальный ремонт дорожного покрытия этой знаменитой магистрали проводился семь лет назад – в 2018 году. Теперь главной улице города вновь требуется обновление. Власти предупреждают жителей и гостей города о временных неудобствах, связанных с ограничением движения транспорта.

Параллельно изменения затронут и Каменноостровский проспект. Здесь работы стартуют раньше – уже 7 июля и продлятся до конца августа. На протяжении этого периода на участке от набережной Большой Невки до Кронверкской набережной будет действовать особый режим движения с перекрытием сквозного проезда.

Эти мероприятия направлены на улучшение транспортной инфраструктуры центральных районов города. Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать свои маршруты, учитывая предстоящие изменения. Городские власти обещают минимизировать неудобства для жителей и сохранить доступность основных достопримечательностей в период проведения работ.

Петербург обновляет дорожную сеть: ключевые магистрали получили вторую жизнь