Главная артерия Петербурга: Невский проспект ждёт масштабное обновление

С 3 августа в Санкт-Петербурге стартует капитальный ремонт Невского проспекта, который продлится ровно месяц. Работы охватят участок от Адмиралтейского проезда до площади Восстания протяжённостью 4,5 километра. На эти цели из городского бюджета выделено 461 миллион рублей, а подрядчик будет определён 25 июля по итогам конкурсных процедур.

Особенность предстоящих работ заключается в комплексном подходе. Помимо замены асфальтового покрытия, подрядчику предстоит привести в порядок канализационные люки, обновить дорожную разметку и улучшить конструктивные элементы проезжей части. В отличие от московского опыта, где аналогичные работы на Тверской улице выполнили за три дня, петербургский ремонт займёт значительно больше времени из-за масштабов объекта и ограничений, связанных с «законом о тишине», запрещающим ночные работы.

Транспортная инфраструктура города готовится к временным неудобствам. В настоящее время разрабатываются схемы поэтапного перекрытия участков и организации объездных маршрутов. Рассматривается предложение сделать бесплатным проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра, что могло бы частично разгрузить центр города.

Последний капитальный ремонт Невского проспекта проводился в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу. Тогда на покрытие дали семилетнюю гарантию, однако интенсивное движение (более 20 тысяч автомобилей в сутки на одну полосу) привело к необходимости нового ремонта. В этот раз гарантийный срок составит два года, но с использованием современных полимерных добавок, которые должны повысить износостойкость покрытия.

Историческая застройка вдоль проспекта накладывает особые ограничения на проведение работ. Глубокие земляные работы невозможны из-за риска повреждения фундаментов зданий XVIII века, поэтому ремонт будет проводиться преимущественно в верхних слоях дорожного полотна. Особое внимание уделят участкам с повышенной нагрузкой — зонам разгона и торможения, а также остановкам общественного транспорта.

Уже в 2026 году планируется начать ремонт следующего участка Невского проспекта — от площади Восстания до площади Александра Невского, параллельно с которым будет проведена реконструкция всех тротуаров. Эти меры должны вернуть главной магистрали города не только функциональность, но и достойный внешний вид.

Для петербуржцев месяц ремонтных работ станет испытанием, но городские власти обещают минимизировать неудобства и сохранить транспортную доступность центра. Главное — чтобы результат оправдал ожидания и новый Невский проспект стал по-настоящему комфортной и современной городской артерией.