Географические двойники: города-тезки России

В России насчитывается 67 городов, которые носят одинаковые названия, образуя 31 пару и группу географических «двойников». Согласно данным Роскадастра, среди 1250 российских городов чаще всего повторяются названия Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск – каждый из них встречается трижды в разных уголках страны.

Три Александровска расположены в Пермском крае, Мурманской области и Луганской Народной Республике. Аналогичная ситуация с Кировском – этот топоним можно встретить в Ленинградской и Мурманской областях, а также на территории ЛНР. Красноармейски есть в Саратовской и Московской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

Не менее интересна судьба названия Приморск – оно закрепилось за городами в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях. Советски же расположились в Кировской, Калининградской и Тульской областях.

Среди двойников выделяются такие известные названия, как Донецк, Железногорск, Киров и Мирный. Всего 26 городов имеют по одному «тёзке» в других регионах страны. Эта особенность российской географии нередко вызывает путаницу, но одновременно демонстрирует, как исторические события и идеологические предпочтения разных эпох находили отражение в названиях населённых пунктов.

Как отмечают эксперты, подобные совпадения объясняются как традицией называть города в честь исторических личностей или значимых событий, так и особенностями административно-территориального деления страны. При этом каждый из этих городов, несмотря на одинаковые названия, имеет свою уникальную историю и культурные особенности.