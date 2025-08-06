Где в Петербурге временно перекроют дороги: важные изменения для водителей

С начала августа в шести районах Санкт-Петербурга вводятся временные ограничения движения. Основная причина – плановый ремонт дорожного полотна и модернизация инфраструктуры. Водителям стоит заранее продумать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек.

В Адмиралтейском районе до 14 августа будет закрыт участок Старо-Петергофского проспекта между набережной Обводного канала и Курляндской улицей. Для объезда можно воспользоваться Рижским проспектом, улицей Циолковского или другими соседними магистралями. Кроме того, на перекрёстке Звенигородской улицы и улицы Марата в ночь с 7 на 8 августа, а также вечером 9 августа, будет ограничен проезд в определённых направлениях.

На Васильевском острове с 7 августа на полтора года перекроют движение по Масляному каналу от Кожевенной линии до 22-й и 23-й линий. Также до 4 сентября на Среднем проспекте возле 28-й и 29-й линий будут проводиться работы по обновлению светофорного оборудования.

В Кировском районе 7 и 8 августа закроют «карман» на проспекте Стачек возле дома 59. Водителям предложат объезд через Краснопутиловскую улицу, улицу Зайцева и другие параллельные дороги. Кроме того, до конца августа остаётся ограниченным движение на участке проспекта Стачек от Комсомольской площади до Портовой улицы. В это же время в Белоострове перекроют Сестрорецкое шоссе для ремонта, а альтернативным маршрутом станут Новое шоссе и Зеленогорское шоссе.

В Петроградском районе утром 7 августа закроют улицу Профессора Попова в районе Каменноостровского проспекта. Объезд возможен через набережную Карповки, проспект Медиков и другие улицы. Также напоминаем, что до 29 августа действуют ограничения на Каменноостровском проспекте между набережной Большой Невки и Кронверкской набережной.

В Центральном районе с 7 по 9 августа перекроют Кричевский переулок в районе Шпалерной улицы. При этом на соседнем участке введут двустороннее движение. Для объезда можно использовать Шпалерную улицу, Гагаринскую улицу или набережную Кутузова.

Эти изменения могут повлиять на маршруты многих водителей, поэтому стоит заранее изучить карту и выбрать оптимальный путь.