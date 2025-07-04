Где в Петербурге отметить День семьи, любви и верности

Санкт-Петербург приготовил особую программу для тех, кто хочет провести День семьи, любви и верности в атмосфере тепла и искренности. С 5 по 8 июля в городе пройдут события, которые помогут вспомнить о главных ценностях и создать новые трогательные воспоминания.

Театралы смогут оценить премьеру спектакля «Страницы про любовь» в учебном театре «На Моховой». Постановка, которая будет идти 5 и 6 июля, расскажет о сложных, веселых и лирических моментах в отношениях, где личная свобода переплетается с глубокими чувствами. Начало в 18:00.

5 июля в усадьбе Кирьяново пройдет экскурсия «Обитатели усадьбы: истории любви и верности». Гости узнают трогательные подробности из жизни известных исторических личностей, насладятся романсами и музыкой XIX века. Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: проспект Стачек, 45.

Главным музыкальным подарком станет гала-концерт в БКЗ «Октябрьский» 8 июля. В 19:00 на сцену выйдут артисты, чьи песни давно стали символом искренних чувств. Алексей Гоман, Петр Дранга и Григорий Чернецов создадут праздничное настроение и напомнят, что любовь и верность — вечные ценности.

Эти события — отличный повод провести время с близкими, окунуться в атмосферу романтики и задуматься о том, что действительно важно в жизни. Петербург в День семьи, любви и верности становится особенно уютным и душевным.

Куда сходить в эти выходные 4,5,6 июля в Петербурге