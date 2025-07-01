Где в Петербурге нельзя ездить на электросамокатах и велосипедах с мотором

С первого июля в Санкт-Петербурге вступили в силу новые правила, ограничивающие передвижение на средствах индивидуальной мобильности. Комитет по транспорту города опубликовал перечень территорий, где запрещено использовать электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и велосипеды с электродвигателями. Эти меры затронут не только курьеров, но и обычных горожан, предпочитающих подобный транспорт.

В Адмиралтейском районе под ограничения попали Исаакиевская площадь, Английская и Адмиралтейская набережные, а также участок Адмиралтейского проспекта. На Васильевском острове запрет коснулся территории культурного центра «Севкабель», а в Кировском районе — Канонерского тоннеля.

Колпинский район ограничил движение в скверах на Октябрьской улице и рядом с рекой Ижора, а также в парке «Зима-Лето». В Кронштадте под запрет попали популярные места, включая «Остров фортов», Летний сад, Петровский парк и Якорную площадь.

Курортный район запретил передвижение на СИМ в парке «Дубки» в Сестрорецке. В Московском районе ограничения действуют на площади Победы, а в Петроградском — в ЦПКиО и на территории Петропавловской крепости. Петергоф также вошел в список с запретом на использование электротранспорта в музее-заповеднике, на Дворцовой и Разводной площадях.

Отдельное внимание уделено внешнему виду курьеров. Теперь они обязаны носить одежду со светоотражающими элементами и опознавательными номерами. Однако представители служб доставки выразили сомнение в возможности быстро адаптироваться к новым требованиям. Александр Митюков, глава ассоциации МАКС, отметил, что выполнение этих условий в короткие сроки создает сложности для компаний, но подчеркнул, что сервисы продолжат работу без перебоев.

Эти изменения направлены на повышение безопасности на улицах города, но уже вызвали дискуссии среди жителей и бизнеса. Многие надеются, что власти рассмотрят возможность корректировки правил с учетом реальных возможностей участников движения.

Электросамокаты в Петербурге