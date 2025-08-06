«Газпром» расширяет офисное присутствие в Петербурге с видом на залив

Дочерняя компания ПАО «Газпром» — ООО «Газпром экспертиза» — заключила крупную арендную сделку в престижном бизнес-центре Space, расположенном на Приморском проспекте. Согласно данным сайта госзакупок, организация арендовала два этажа общей площадью 2309,64 м², включая парковочные места, на пятилетний период с сентября 2025 по август 2030 года.

Бизнес-центр Space имеет интересную историю. Первоначально построенный как апартаментный комплекс компанией «Московский двор», объект сменил нескольких владельцев. В 2017 году его приобрела IT-компания JetBrains, а в 2023 году комплекс перешёл к торговому дому «Петрович». Летом 2024 года первым арендатором стал Ozon, занявший около 5000 м². После размещения «Газпром экспертизы» в здании остался свободным только один этаж.

Эта сделка продолжает тенденцию активного присутствия структур «Газпрома» на петербургском рынке коммерческой недвижимости. По данным аналитиков, дочерние компании газового гиганта и «Газпром нефти» арендуют в городе около 640 тысяч квадратных метров офисных площадей.

Выбор локации не случаен — из окон бизнес-центра открываются виды на Финский залив, ЗСД и «Газпром Арену». Сумма сделки составила 786 миллионов рублей, при этом поставщиком услуг выступало предприятие из числа малого и среднего бизнеса, чьё название не раскрывается.

Эксперты отмечают, что подобные сделки подтверждают устойчивый спрос на качественные офисные помещения в Петербурге, особенно со стороны крупных корпоративных арендаторов, готовых платить премиум за локацию и инфраструктуру.