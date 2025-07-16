Гастрономический Петербург: где пробуждаются новые ресторанные кварталы

Петербург продолжает расширять свои гастрономические границы. Если раньше главными точками притяжения были улица Рубинштейна и «квартал писателей», то теперь новые ресторанные кластеры активно формируются на Большой Конюшенной, Большой Зелениной и Большом проспекте Петроградской стороны. За первые шесть месяцев 2025 года в центре города открылось 130 заведений, закрылось 110 — динамика, сравнимая с московской (102 открытия против 116 закрытий).

«Северная столица демонстрирует рост качественных гастрономических проектов, особенно в уже сложившихся локациях. Это свидетельствует о развитии инфраструктуры и сохранении тренда на создание локальных точек притяжения», — комментирует Анна Лапченко из NF Group.

Традиционно лидером остаётся улица Рубинштейна, где 77% помещений занято заведениями общепита. За ней следуют Некрасова (50%) и Восстания (49%). По данным 2ГИС, на Рубинштейна сегодня работает 84 заведения, на Восстания — 78, на Некрасова — 70.

Но гастрономическая карта города не стоит на месте. «Уже сформировались новые популярные зоны: Большая Конюшенная, Большой проспект П.С. и Большая Зеленина, которая прочно вошла в число must-visit мест. В центре активно развиваются территории у Невского — Большая и Малая Морские, «золотой треугольник», окрестности Новой Голландии», — отмечает Лапченко.

Особый интерес представляют управляемые пространства вроде SENO у Сенной площади, где на компактной территории сосредоточено 20 заведений. «Такие проекты, где единый оператор контролирует качество и концепции, — будущее городской гастрономии», — считает профессор ВШЭ Валерий Гордин. По его мнению, перспективными площадками могли бы стать Апраксин двор, Конюшенная площадь и оранжерея Таврического сада, где можно развивать семейные форматы.

Однако рост числа заведений имеет и обратную сторону. Конфликты с жителями, как на Рубинштейна, заставляют искать новые локации. «Идеальные места для новых кластеров — Васильевский остров (особенно 1-7 линии), Петроградская сторона, переулки у Обводного канала», — говорит доцент РАНХиГС Линда Рыжих.

Эксперты сходятся во мнении: грамотно организованные ресторанные кварталы становятся не просто местами для ужина, а полноценными точками притяжения, дополняющими культурную палитру города. И пока одни улицы достигают насыщения, другие только начинают свой гастрономический путь.