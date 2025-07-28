Гастрономический фестиваль 2025 в Петербурге завершился

гастрономический фестиваль в Петепрбурге
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Гастрономическое путешествие: как в Петербурге праздновали вкусы мира

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С 24 по 27 июля Санкт-Петербург вновь подтвердил звание кулинарной столицы России, собрав на Пионерской площади гурманов, шеф-поваров и просто любителей вкусно поесть. В эти дни здесь проходил яркий и насыщенный Гастрономический фестиваль, где каждый смог окунуться в мир разнообразных вкусов – от древнерусских рецептов до современных интерпретаций блюд со всего света.

выбор жаренных блюд гастрономический фестиваль

Фестиваль, организованный комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, в этом году представил особый формат: каждый день был посвящен отдельной теме. Гости начали с погружения в русское гостеприимство, затем отправились в кулинарное прошлое, изучая исторические рецепты, а после познакомились с новаторскими вариациями традиционных блюд. Завершилось всё гастрономическим путешествием по северным регионам России, где можно было попробовать уникальные продукты и редкие угощения.

блюда русской кухни гастрономический фестиваль

На фудкорте, раскинувшемся по периметру площади, расположились десятки павильонов с блюдами из более чем 20 регионов России и разных стран мира. Любители азиатской кухни наслаждались корейскими, японскими и китайскими деликатесами, поклонники европейских вкусов пробовали испанские тапас и итальянскую пасту, а ценители экзотики открывали для себя мексиканские специи и кавказские угощения.

посетители гастрономический фестиваль

Особый интерес вызвали редкие блюда, приготовленные по старинным рецептам. Например, праздничная фаршированная тыква с курицей и пряностями – блюдо, которое когда-то готовили в больших казанах на Руси. Северная кухня тоже не осталась в стороне: гости оценили «Ломоть» – гигантский бутерброд с олениной, лососем и креветками, а также сугудай – традиционное блюдо из свежей рыбы, которое веками готовили коренные народы Севера.

выбор еды на гастрономическом фестивалье

Кроме гастрономических открытий, посетителей ждала насыщенная культурная программа. На главной сцене выступали артисты, танцевальные коллективы и юные таланты – финалисты шоу «Голос. Дети». Мастер-классы от ведущих шеф-поваров и экспертов индустрии позволили не только попробовать, но и научиться готовить изысканные блюда.

гастрономический фестиваль

Фестиваль стал не просто праздником вкуса, но и площадкой для профессионального обмена. Рестораторы, повара и предприниматели обсуждали тренды, делились опытом и искали вдохновение для новых проектов. А гости увезли с собой не только приятные воспоминания, но и желание вернуться в следующем году – за новыми кулинарными открытиями.