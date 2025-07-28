Гастрономический фестиваль 2025 в Петербурге завершился

Гастрономическое путешествие: как в Петербурге праздновали вкусы мира

С 24 по 27 июля Санкт-Петербург вновь подтвердил звание кулинарной столицы России, собрав на Пионерской площади гурманов, шеф-поваров и просто любителей вкусно поесть. В эти дни здесь проходил яркий и насыщенный Гастрономический фестиваль, где каждый смог окунуться в мир разнообразных вкусов – от древнерусских рецептов до современных интерпретаций блюд со всего света.

Фестиваль, организованный комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, в этом году представил особый формат: каждый день был посвящен отдельной теме. Гости начали с погружения в русское гостеприимство, затем отправились в кулинарное прошлое, изучая исторические рецепты, а после познакомились с новаторскими вариациями традиционных блюд. Завершилось всё гастрономическим путешествием по северным регионам России, где можно было попробовать уникальные продукты и редкие угощения.

На фудкорте, раскинувшемся по периметру площади, расположились десятки павильонов с блюдами из более чем 20 регионов России и разных стран мира. Любители азиатской кухни наслаждались корейскими, японскими и китайскими деликатесами, поклонники европейских вкусов пробовали испанские тапас и итальянскую пасту, а ценители экзотики открывали для себя мексиканские специи и кавказские угощения.

Особый интерес вызвали редкие блюда, приготовленные по старинным рецептам. Например, праздничная фаршированная тыква с курицей и пряностями – блюдо, которое когда-то готовили в больших казанах на Руси. Северная кухня тоже не осталась в стороне: гости оценили «Ломоть» – гигантский бутерброд с олениной, лососем и креветками, а также сугудай – традиционное блюдо из свежей рыбы, которое веками готовили коренные народы Севера.

Кроме гастрономических открытий, посетителей ждала насыщенная культурная программа. На главной сцене выступали артисты, танцевальные коллективы и юные таланты – финалисты шоу «Голос. Дети». Мастер-классы от ведущих шеф-поваров и экспертов индустрии позволили не только попробовать, но и научиться готовить изысканные блюда.

Фестиваль стал не просто праздником вкуса, но и площадкой для профессионального обмена. Рестораторы, повара и предприниматели обсуждали тренды, делились опытом и искали вдохновение для новых проектов. А гости увезли с собой не только приятные воспоминания, но и желание вернуться в следующем году – за новыми кулинарными открытиями.