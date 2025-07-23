Гастрономический фестиваль 2025, программа, расписание:

Гастрономический фестиваль 2025: Пионерская площадь Петербурга превратится в гастрономическую столицу России

С 24 по 27 июля Пионерская площадь Санкт-Петербурга станет эпицентром вкусовых открытий — здесь пройдет главный гастрономический фестиваль лета.

В этом году мероприятие Гастрономический фестиваль 2025 обещает стать особенно ярким: более 20 регионов страны представят эволюцию русской кухни — от древних традиций до современных интерпретаций.

Каждый из четырех дней фестиваля будет посвящен отдельной теме. Откроет программу день русского гостеприимства, за которым последуют: погружение в старинные рецепты, современные вариации национальных блюд и кулинарные традиции северных регионов. Гостей ждет настоящее путешествие во времени — например, можно будет попробовать тыкву чиненую праздничную, которую в средневековье готовили в больших казанах.

Гастрономический фестиваль 2025: особое внимание уделят северной кухне: гурманов удивят бутерброд с олениной, лососем и креветками, а также «Сугудай» — блюдо из свежей рыбы по рецептам коренных народов Севера. Не останется без внимания и татарская кухня с ее знаменитым мясным рулетом «Калжа», сочетающим насыщенный вкус специй и нежную текстуру мяса.

«Санкт-Петербург продолжает укреплять статус кулинарной столицы России, — отметил глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. — Развитие гастрономии — это не только вызов, но и возможность вывести качество жизни на новый уровень, используя наше богатое культурное наследие».

Гастрономический фестиваль 2025 сохранит семейный формат: помимо дегустаций, гостей ждут кулинарные мастер-классы, творческие занятия и концертная программа с участием звезд.

Организаторы напоминают, что вход на мероприятие Гастрономический фестиваль 2025 свободный, а площадка будет работать с 12:00 до 22:00. Санкт-Петербургский гастрофестиваль уже четвертый год подряд собирает лучших шеф-поваров, рестораторов и ценителей авторской кухни, подтверждая статус города как лидера гастрономических ивентов. В 2024 году фестиваль вошел в число победителей рейтинга Минпромторга России в номинации «Лучший торговый фестиваль».

Официальная церемония открытия Гастрофестиваля запланирована на 13:00 24.07.2025 на главной сцене, расположенной на Пионерской площади у здания Театра Юных Зрителей им. А.А.Брянцева.

Гастрономический фестиваль 2025, программа, расписание:

24.07.2025 «Сердце Русского Гостеприимства» — знакомство с традициями русской кухни, нетворкинг, деловая программа с участием спикеров, шеф-поваров и блогеров;

25.07.2025 «Кулинарное Наследие Предков» — погружение в историю русской кухни и исследование старинных рецептов;

26.07.2025 «Новые Горизонты Русской Кухни» — современная интерпретация русской кухни и диалог с мировыми кулинарными традициями;

27.07.2025 «Северный берег страны» — знакомство с уникальной кухней северных регионов России.

О, да! Еда! – гастрономический фестиваль в Санкт-Петербурге