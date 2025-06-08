Галантные празднества: путешествие в изысканный XVIII век

8 июня 2025 года старинный особняк общества «Пальма» превратится в уголок Франции эпохи Просвещения. Здесь состоится спектакль «Галантные празднества» — изящное представление, воссоздающее атмосферу «галантного века».

Зрители увидят персонажей, словно сошедших с картин Ватто, Фрагонара и Ланкре. Вместо слов они будут говорить языком музыки, танца и пластики. В программе — произведения композиторов барокко: Люлли, Рамо, Маре и других. Партии сопрано исполнит Любовь Шаромова.

Постановку представляет «Театр месье Антьерлюса» — творение петербургского хореографа Людмилы Николаевой, специалиста по историческим танцам. В основе лежит жанр «комеди итальен», который в XVIII веке перекочевал с площадей на театральные подмостки, сохранив лёгкость и остроумие комедии дель арте. Современному зрителю это действо может напомнить изысканный водевиль, где переплетаются пение, танец и театральное искусство.

Название «Fêtes Galantes» отсылает к термину, введённому Королевской Академией живописи для описания полотен Ватто. Сюжет вращается вокруг изящных любовных игр аристократов, переодеваний и забавных недоразумений. Здесь нет шекспировских страстей — только лёгкость, изысканные костюмы и тонкий юмор.

Представление пройдёт в особняке на переулке Пирогова, 18. Начало в 19:00.

Этот вечер — возможность окунуться в эпоху, где царили изящество, остроумие и неподражаемый стиль.