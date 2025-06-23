Флагманский магазин «Петербургский дизайн» открыл двери в ТРЦ «Галерея»

В самом сердце Санкт-Петербурга, на третьем этаже ТРЦ «Галерея», начала работу новая площадка проекта «Петербургский дизайн». Пространство площадью 575 м² объединило лучшие творения более 40 местных брендов одежды, обуви, аксессуаров и сувениров.

Ключевые особенности проекта:

— Рост экономического вклада: Налоговые отчисления участников за прошлый сезон составили 190 млн рублей (+20% к 2022 году)

— Поддержка креативных индустрий: В рамках проекта 450 брендов получили возможность бесплатно представлять свою продукцию

— Стратегическая цель: Увеличение доли креативного сектора в ВВП страны до 6% к 2030 году

«Санкт-Петербург уже сегодня демонстрирует лидерские позиции с 12,6% долей креативных индустрий в валовом региональном продукте», — подчеркнул Александр Ситов, глава Комитета по промышленной политике.

Возможности для дизайнеров:

— Бесплатное размещение товаров в торговых точках

— Участие в выставках и показах

— Попадание в рейтинг на основе продаж с регулярным обновлением ассортимента

Проект продолжит работу до января 2026 года, предлагая горожанам и гостям северной столицы уникальные изделия петербургских мастеров. Наряду с флагманским магазином, товары участников представлены в универмаге «Большой Гостиный двор» и специализированных pop-up пространствах.

«Петербургский дизайн» — наглядный пример успешной государственной поддержки творческого предпринимательства, превращающий таланты в экономические достижения.

«Петербургский дизайн» снова в деле: новая жизнь в сердце города