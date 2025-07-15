Фестиваль уличных театров в Петербурге: событие лета

С 18 по 20 июля Елагин остров превратится в волшебное пространство, где граница между сценой и реальностью исчезнет. В ЦПКиО имени Кирова развернется грандиозное представление под открытым небом — 35 спектаклей за три дня, причем половина из них показывается впервые.

В этом году гостей ждут как признанные мастера уличного театра, так и новые имена. Не пропустите выступления любимцев публики — театра «Пластилиновый дождь», клоунады «Микос» и бродячих кукол господина Пэжо. Впервые в Петербурге покажут свои программы московский SPOKANK, омский «Арлекин» и труппа из Калининграда.

Три вещи, которые нельзя пропустить:

1. Красочное шествие от метро «Крестовский остров», задающее тон всему празднику

2. Ночные представления с гигантскими куклами и неожиданным использованием строительной техники

3. Иммерсивные спектакли, где каждый зритель становится соучастником действия

Организаторы выбрали неожиданную тему сезона — «Как стать счастливым?». Их ответ прост: счастье можно найти среди смеха, музыки и театрального волшебства на аллеях Елагина парка. Это тот редкий случай, когда рецепт радости действительно работает — стоит только прийти и окунуться в атмосферу праздника.

Фестиваль пройдет с 18 по 20 июля, вход свободный. Возрастных ограничений нет — каждый найдет здесь свое счастье.

Фестиваль уличных театров 2025: программа — расписание