Фестиваль уличных театров «На Карповке 2025»: полное расписание

6 июля 2025 года в 16:30 обновленная набережная реки Карповки станет местом притяжения для ценителей театрального искусства. Здесь стартует масштабный фестиваль уличных театров «На Карповке 2025», который в этом году посвящен космической тематике.

В мероприятии примут участие более 25 коллективов из разных городов России, включая Нижний Новгород, Тулу, Ижевск, Великий Новгород, Москву и населенные пункты Ленинградской области. Особенностью нынешнего фестиваля «На Карповке 2025» станет необычная площадка для импровизаций и красочный парад театров на воде.

Программа обещает быть насыщенной: пять с половиной часов непрерывного действа, пять тематических площадок и множество сюрпризов. Гостей ждут выступления молодых иллюзионистов, необычные перформансы и атмосфера творческого единения.

«Этот фестиваль – уникальная возможность окунуться в мир живого театра под открытым небом, – отмечают организаторы. – Мы создали пространство, где каждый найдет что-то интересное: от молодёжи до семей с детьми».

Мероприятие начнётся с театрализованного шествия, которое задаст космический тон всему действу.

Для удобства гостей фестиваля уличных театров «На Карповке 2025» предусмотрена предварительная регистрация.

Это не просто культурное событие, а настоящий праздник, который превратит набережную Карповки в межгалактическое пространство театрального искусства.

Программа фестиваля уличных театров на набережной Карповки

Театральный причал II

17:20–17:50 – «Приключения Айболита» (Театр «Микрогенетик», Коммунар)

18:00–18:30 – «Похождения Петра Петровича Уксусова» (Театр кукол «МХОДЕЙ», Ижевск)

18:40–19:25 – «Колыбельная для королевы» (Театр «SteamBird», СПб)

19:40–20:10 – Клоунада «Морячки» (Театр «БИТУМ», СПб)

20:20–21:00 – «Мир Полудня» (Театр «Futurist Theatre», Москва)

Волшебный причал

17:30–19:00 – Шоу иллюзионистов (СПб)

19:30–20:00 – Импровизация «Хранилище Ковров» (СПб)

20:00–20:30 – Импровизация «Бальтаздар» (СПб)

20:30–21:00 – Импровизация «Бельге» (СПб)

Блуждающие телоры

17:00–20:00 – Перформанс «Макароны атакуют» (Театр «Малый и Большой», СПб)

18:00–20:00 – Аттракцион «Дежавю-аттери» (Театр «Солу», СПб)

20:30–21:40 – Спектакль-променад «Маяк» (Театр «Просвет», СПб)

Лифитеатр

17:00–17:15 – Торжественное открытие

17:20–17:50 – Комедийный перформанс «В красном? Чёрном? Зале» (Театр «13|14», Самара)

18:00–18:50 – «Генерал грустных мыслей» (Театр «КАМ», Тула)

19:00–19:30 – Клоунада «Обыкновенная принцесса» (Проект «Принцесса улиц», Нижний Новгород)

19:40–20:30 – «Хранители желаний» (Театр «Мономимы», Нижний Новгород)

21:00–21:30 – Выступление группы «Acapella Band» (Москва)

21:40–22:00 – Закрытие фестиваля

Семейный шатер

17:20–18:20 – «Конёк-Горбунок» (Проект «Атлас искусства», СПб)

18:25–19:25 – Мастер-класс «Космический цирк» (Команда «ПСИ-анимация», СПб)

19:30–21:00 – Лаборатория «Тень космоса» («TEATP. Точка», СПб)

Театральный причал I

17:20–17:40 – «Калач, кирпич и сделка» (Театр «Люди и куклы», Всеволожск)

17:45–18:15 – «Франческа, вперёд!», «Ох, уж эта итальянская жизнь», «Исповедь лицедея» (Театр «Крим», Сосновый Бор)

18:20–18:50 – «Счастье есть» (Театр «Вроде театр», СПб)

19:00–19:50 – «Где-то тут. Здесь» (Мастерская Фридлянда, СПбГУ)

20:00–21:00 – «Дядя» (Театр имени Которого Нельзя Называть, СПб)

Фестиваль уличных театров 2025 на Елагином в Петербурге