Фестиваль уличных театров «Елагин парк»: три дня магии, смеха и счастья

С 18 по 20 июля 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет тринадцатый международный фестиваль уличных театров «Елагин парк». Это яркое событие превратит аллеи и поляны ЦПКиО им. Кирова в огромную сцену, где развернутся необычные спектакли, цирковые номера, музыкальные перформансы и интерактивные представления. В этом году фестиваль задаст зрителям философский вопрос — «Как стать счастливым?», вдохновленный мотивами советского кино.

Открытие состоится 18 июля и начнется с масштабного театрализованного шествия от метро «Крестовский остров» к парку. В этот день вход для всех желающих свободный. А вот 19 и 20 июля билеты уже понадобятся: взрослым они обойдутся в 400 рублей, студентам и школьникам — в 100 рублей. Льготные категории граждан смогут пройти бесплатно при предъявлении документов.

Программа фестиваля невероятно насыщенная — более 35 спектаклей от коллективов со всей России и зарубежья. В этом году особенно много новичков: театры из Москвы, Омска, Калининграда, Татарстана и даже Китая представят свои работы. Любителей необычных форматов ждут иммерсивные постановки, где зрители становятся частью действия, головокружительные цирковые шоу, поэтические променады и завораживающие пластические спектакли.

Среди самых ожидаемых событий — спектакль-променад «Албасты» от альметьевского театра «Лёгкие крылья», погружающий в мир тюркского фольклора. Московский театр «Эскизы в пространстве» представит две работы: «Белый лес» и «Динозавры. Окаменелая комедия». Любителей клоунады порадует московский «Микос» с постановками «Лишь бы не было детей» и «Ожидание». А петербургский театр «ПЭЖО» удивит инсталляцией «Саша спит», вдохновленной образами Пушкина.

Вечерняя программа обещает быть не менее зрелищной. В 21:30 барабанный коллектив Drum Time представит шоу «Горизонт событий», а театр «Злые рыбы» из Москвы покажет спектакль «ЧАЙКИ.НЕЧЕХОВ» — необычный променад «на крыше, которая поехала». Завершат дни фестиваля масштабные представления с гигантскими марионетками, огненными шоу и спецэффектами.

Организаторы советуют гостям заранее продумать маршрут, надеть удобную обувь и, конечно, захватить с собой хорошее настроение. Ведь фестиваль «Елагин парк» — это не просто театральное событие, а настоящий праздник, где каждый может найти что-то по душе: от детских сказок до философских перформансов, от лирики до эксцентричной клоунады. Главное — быть открытым к чудесам, и тогда ответ на вопрос «Как стать счастливым?» найдется сам собой.

Фестиваль уличных театров 2025: расписание — программа