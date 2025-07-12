Фестиваль уличных театров 2025: Елагин остров-парк

Елагин парк приглашает на фестиваль уличных театров: три дня счастья и волшебства

18 июля 2025 года — вход бесплатный.

Стоимость билетов на Фестиваль уличных театров в Санкт-Петербурге 19,20 июля 2025 года:

— для взрослых посетителей – 400 руб. (До 10 утра — вход бесплатный.)

— школьники, студенты, сержанты и солдаты срочной службы – 100 руб.;

— льготные категории, имеющие право бесплатного посещения, при наличии соответствующего документа — вход бесплатный.

Программа Фестиваля Уличных театров в конце статьи

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова вновь станет огромной театральной площадкой. С 18 по 20 июля 2025 года здесь пройдет тринадцатый фестиваль уличных театров «Елагин парк», где каждый уголок – аллеи, поляны, павильоны и даже ступени исторических зданий – превратится в сцену. Главная тема этого года – «Как стать счастливым?» – навеяна советским фильмом 1985 года, в котором герой открывает для себя неожиданный путь к радости через искусство клоунады. Организаторы уверены: счастье можно найти здесь и сейчас, стоит только окунуться в атмосферу фестиваля.

Откроется праздник красочным шествием от станции метро «Крестовский остров» до Масляного луга. Присоединиться к нему смогут все желающие – и зрители, и артисты. В программе – десятки представлений: от музыкальных променадов до иммерсивных спектаклей, от клоунады до акробатических номеров с эффектными трюками. За три дня гости увидят более 35 постановок, причем 15 из них будут показаны впервые.

Участниками фестиваля станут как известные коллективы, такие как «Пластилиновый дождь», «Микос» и «ПЭЖО», так и дебютанты. Среди новичков – московский проект «SPOKANKI», омский театр кукол «Арлекин» и Калининградский драматический театр. Организаторы отмечают рекордное количество заявок от новых участников, а значит, зрителей ждут неожиданные форматы и свежие идеи.

Особую атмосферу создадут вечерние программы: камерные спектакли с глубокими историями, загадочные перформансы и масштабные шоу с гигантскими марионетками и даже строительной техникой. Чтобы ничего не пропустить, гостям советуют заранее планировать маршруты. А еще – взять с собой хорошую компанию, легкий перекус, дождевик (петербургская погода непредсказуема!) и, конечно, отличное настроение. Ведь счастье – это просто, особенно когда вокруг столько искусства и веселья.

Программа XIII Международного фестиваля уличных театров «Елагин парк»

18 июля 2025 года. Открытие XIII Международного фестиваля уличных театров «Елагин парк»

20:10 – Праздничное шествие участников фестиваля от станции метро «Крестовский остров» в ЦПКиО им. С.М. Кирова.

20:40 – 21:10 – Праздничная фотосессия участников фестиваля и зрителей на площади у Конюшенного корпуса.

21:30 – 22:10 – На Большой площади премьера спектакля «Заповедная», театр «Пластилиновый дождь», г. Самара.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

19 и 20 июля 2025 года

Площадка № 1. Поляна на аллее «Перспектива»:

21:45 – 22:45 – Спектакль «Мистиарий». Театр «ПЭЖО» (г. Санкт-Петербург) (1 ч.)

Площадка № 2. Северная поляна у Дуба:

13:00 – 14:00 – Спектакль «Фермерские байки». Петровский деревенский театр (Смоленская обл., дер. Петровки) (1 ч.).

14:30 – 15:05 – Спектакль «Как Бывало в Старину». ВАУ Театр (г. Воронеж) (35 мин.)

15:30 – 16:05 – Пластический спектакль «Хаврошечка». Музыкально-пластический театр «NONETEXT» (г. Санкт-Петербург) (35 мин.)

16:30 – 17:30 – Спектакль «55 оттенков счастья». Театр Вкуса (г. Москва) (1 ч.)

17:45 – 18:20 – Спектакль «Коза и Коса». ВАУ Театр (г. Воронеж) (40 мин.)

18:30 – 19:05 – Пластический спектакль «Хаврошечка». Музыкально-пластический театр «NONETEXT» (г. Санкт-Петербург) (35 мин.)

19:30 – 20:30 – Спектакль «55 оттенков счастья». Театр Вкуса (г. Москва) (1 ч.)

20:45 – 22:00 – Музыкально-театрализованное представление «Бью Челом». Ватага «Притоп Тритона» и театр Петрушки «Папьемашенники» (г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Самара) (1 ч. 10 мин.)

Площадка № 3. Площадь у Конюшенного корпуса:

13:15 – 14:15 – Спектакль «Авабука». Театр Павла Алехина (г. Санкт-Петербург, г. Нижний Новгород)

14:15 -СТАРТ! – Спектакль-променад «Албасты». Уличный театр «Лёгкие крылья» (Республика Татарстан, г. Альметьевск) (30 мин.).

14:30 – 15:10 – Перформанс «Белые сны». Театр «Пластилиновый дождь» (г. Самара) (40 мин.)

15:30 – 16:10 – Спектакль «НЕ КАНТовать!». Калининградский областной драматический театр (г. Калининград) (40 мин.)

16:45 – 17:55 – Спектакль «Турандот». БУК «Театр кукол «Арлекин» (г. Омск) (1ч.10 мин.)

19:00 – 20:00 – Музыкальный спектакль «ЕДА». Хор Дурацкого (г. Санкт-Петербург) (1 ч.)

20:30 – 21:00 – Музыкальный спектакль «SPOKANKI». Коллектив «SPOKANKI» (г. Москва) (30 мин.)

21:30 – 22:00 – Музыкальное шоу «Горизонт событий». Коллектив «Drum Time / Драм Тайм» (г. Санкт-Петербург) (30 мин.)

22:00 – 22:30 – Экстрим–шоу «Вечерние огни». Команды «Jump Energy / Джамп Энерджи» и «Moonlight Show / Мунлайт Шоу» (г. Санкт-Петербург) (30 мин.)

Площадка № 4. Большая площадь:

22:50 – 23:30 – Спектакль «Заповедная». Театр «Пластилиновый дождь» (г. Самара) (40 мин.)

Площадка № 5. Поляна Музея стекла:

21:20 – 22:30 – Спектакль «ЧАЙКИ.НЕЧЕХОВ». Театр «Злые рыбы» (г. Москва) (1ч.10 мин.)

Площадка № 6. Двор Музея стекла:

15:00 – 16:00 – Музыкальный спектакль «ЕДА». Хор Дурацкого (г. Санкт-Петербург) (1ч).

16:15 – 16:45 – Музыкальный спектакль «SPOKANKI». Коллектив «SPOKANKI» (г. Москва) (30 мин.)

17:00 – 17:15 – Музыкально-акробатическое шоу «Дунфанфэн / Ветер Востока» (Китай / Россия) (15 мин.)

17:30 – 17:50 – Танцевальный пластический спектакль «Хорошие Люди». Танцевальная компания IDC / АЙ ДИ СИ (г. Санкт-Петербург) (20 мин.)

19:00 – 19:50 – Спектакль «Верка». Театр-студия «CONTRAST / КОНТРАСТ» (г. Санкт-Петербург) (50 мин.)

20:15 – 21:00 – Спектакль «Петрушка-Андрюшка». Театр Андрея Кислицина. (г. Санкт-Петербург) (45 мин.)

22:30 – 23:20 – Спектакль «Я буду с красным шариком в руках». Ольга Иная, «Театральные технологии» (г. Санкт-Петербург) (50 мин.)

Площадка № 7. Кухонный корпус:

14:00 – 14:55 – Спектакль «ПРИТЧА О…». Театр «САДКОВАИЗГДОВА» (г. Санкт-Петербург) (55 мин.)

17:45 – 18:40 – Спектакль «ПРИТЧА О…». Театр «САДКОВАИЗГДОВА» (г. Санкт-Петербург) (55 мин.)

21:15 – 22:10 – Спектакль «ПРИТЧА О…». Театр «САДКОВАИЗГДОВА» (г. Санкт-Петербург) (55 мин.)

Площадка № 8. Парадные ступени Дворца:

14:45 – 15:25 – Перформанс «Облака». Театр-Улица «Ларамбла» (г. Ростов-на-Дону) (40 мин.)

15:45 – 15:55 – Танцевальное шоу «Страна Зазеркалье». Группа «PRANA / ПРАНА» (г. Санкт-Петербург) (10 мин.)

16:15 – 16:45 – Перформанс «Белый лес». Авторский театр «Эскизы в пространстве» (г. Москва) (30 мин.)

17:00 – 17:40 – Перформанс «Облака». Театр-Улица «Ларамбла» (г. Ростов-на-Дону) (40 мин.)

18:00 – 18:30 – Музыкально-театрализованное шоу «Ля Дольче Вита». «Tinto Brass Band / Тинто Брасс Бэнд» (г. Москва) (30 мин.)

19:15 – 19:45 – Перформанс «Белый лес». Авторский театр «Эскизы в пространстве» (г. Москва) (30 мин.)

20:00 – 20:35 – Музыкальное шоу «Звуки улиц». Коллектив «Drum Time / Драм Тайм» (г. Санкт-Петербург) (35 мин.)

20:45 – 21:25 – Перформанс «Облака». Театр-Улица «Ларамбла» (г. Ростов-на-Дону) (40 мин.)

21:30 – 21:40 – Танцевальное шоу «Страна Зазеркалье». Группа «PRANA / ПРАНА» (г. Санкт-Петербург) (10 мин.)

Площадка № 9. Восточная поляна:

14:00 – 14:35 – Спектакль «Динозавры. Окаменелая комедия». Авторский театр «Эскизы в пространстве» (г. Москва) (35 мин.)

15:00 – 16:00 – Спектакль–аттракцион «Дежавю аттери». Уличный театр «СоЛу» (г. Санкт-Петербург) (1 ч.)

18:00 – 19:00 – Спектакль–аттракцион «Дежавю аттери». Уличный театр «СоЛу» (г. Санкт-Петербург) (1 ч.)

21:00 – 22:00 – Спектакль–аттракцион «Дежавю аттери». Уличный театр «СоЛу» (г. Санкт-Петербург) (1 ч.)

Площадка № 10. Павильон под флагом:

23:00 – 23:35 – Спектакль «Маяк». Уличный театр «Лёгкие крылья» (Республика Татарстан, г. Альметьевск) (35 мин.)

Площадка № 11. Мыс Южного пруда:

17:15 – 18:15 – Спектакль «Лишь бы не было детей». Театр клоунады «Микос» (г. Москва) (1 ч.)

22:00 – 22:50 – Спектакль «Ожидание». Театр клоунады «Микос» (г. Москва) (50 мин.)

Площадка № 12. Южная поляна у Дуба:

13:00 – 15:00 – Спектакль-романс «Станционный смотритель». Театральный проект «Запалки» (г. Москва) (продолжительность 5 минут, показ каждые 15 минут)

13:30 – 14:05 – Спектакль «Настоящий Éléphant». Театр Поколений (г. Санкт-Петербург)

(35 мин.)

15:00 – 17:00 – Интерактивная инсталляция и перформанс «Саша спит». Театр «ПЭЖО» (г. Санкт-Петербург) (на протяжении 2-х ч.)

17:30 – 18:05 – Спектакль «Настоящий Éléphant». Театр Поколений (г. Санкт-Петербург)

(35 мин.)

19:00 – 20:00 – Спектакль «ПТИПТИХ». Театр Павла Алехина (г. Санкт-Петербург / г. Нижний Новгород) (1 ч.)

Фестиваль уличных театров 2025 на Елагином в Петербурге