Фестиваль цветов в Петербурге: яркое шоу на фоне исторических стен

В этом году Петербург снова окунется в море красок и ароматов благодаря традиционному Фестивалю цветов, который пройдет 12 июня. Впервые местом проведения станет живописная Кронверкская набережная у стен Петропавловской крепости — идеальный фон для этого зрелищного события. Начало в 12:00, вход свободный для всех желающих.

Главным событием станет Парад цветов, в котором примут участие шесть роскошных платформ, украшенных живыми цветами. Каждая из них расскажет свою историю — от празднования 80-летия Победы до столетия легендарного футбольного клуба «Зенит». Дополнят шествие модели в экстравагантных цветочных нарядах, артисты уличных театров и даже конные экипажи, создавая атмосферу настоящего праздника.

Вечером гостей ждет изысканный Бал цветов на Соборной площади крепости. Под открытым небом прозвучат лучшие произведения классической музыки в исполнении симфонического оркестра и звезд Мариинского, Большого и Михайловского театров. Начало концерта в 17:00 — идеальное время, чтобы насладиться музыкой на закате.

Не менее зрелищным станет шоу флористов, где мастера из России, Туркменистана и Китая продемонстрируют свое искусство. Конкурсные номинации включают создание лучшего букета, самого оригинального цветочного костюма, зонта и головного убора. Оценивать работы будут не только эксперты, но и зрители через голосование в официальной группе Visit Petersburg.

А тем, кто захочет продлить впечатления, с 13 по 15 июня будет доступна выставка цветочных арт-объектов. Гости смогут рассмотреть удивительные композиции, созданные флористами, и сделать фотографии на память. Выставка будет работать с 10:00 до 21:00, так что у каждого найдется время насладиться этой красотой.

Фестиваль цветов — это не просто мероприятие, а настоящий праздник для всех, кто ценит красоту природы и искусства. Петропавловская крепость, с ее богатой историей, станет идеальным местом для этого яркого события, которое запомнится надолго.

Праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге ко Дню России 12 июня 2025 года