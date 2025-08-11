Фестиваль песчаных скульптур 2025 в Петербурге

Песочное волшебство: в Петербурге снова откроют «Город скульптур» (Фестиваль песчаных скульптур 2025).

С 22 августа по 7 сентября 2025 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга развернется удивительное зрелище — Фестиваль песчаных скульптур 2025. На берегу Финского залива мастера со всей страны превратят обычный песок в настоящие произведения искусства, посвященные истории и культуре города. Это не просто выставка, а целая галерея под открытым небом, где каждый сможет увидеть, как мимолетный материал становится частью вечности.

Что делает этот Фестиваль песчаных скульптур 2025 особенным? Песчаные скульптуры — искусство временное. Они не простоят десятилетиями, как бронзовые памятники, но в этом и есть их прелесть. Хрупкость и недолговечность лишь подчеркивают мастерство создателей, которые за несколько недель превращают груды песка в детализированные шедевры.

В прошлом году фестиваль собрал более 200 тысяч зрителей. Для создания скульптур потребовалось полторы тысячи тонн песка, а над их воплощением трудились лучшие мастера России — чемпионы мировых конкурсов из Архангельска, Челябинска, Екатеринбурга и других городов.

В этот раз темой выбрали «Город победителей» — Санкт-Петербург предстанет в образах своих великих триумфов, от легендарных сражений Александра Невского до героизма блокадных лет и современных достижений. Центральной композицией станет уменьшенная копия Триумфальной арки «Слава победителям».

Секрет прочности песчаных изваяний — в особом карьерном песке. Он плотный, пластичный и отлично держит форму. Сначала его утрамбовывают слоями, а затем скульпторы, словно резчики по камню, вырезают мельчайшие детали, используя даже кисти и зубочистки.

Фестиваль песчаных скульптур 2025 — это не только созерцание, но и живое общение. Гости смогут пообщаться с мастерами, посетить мастер-классы и насладиться музыкой. А еще — сделать потрясающие фото: огромные скульптуры станут идеальным фоном для запоминающихся кадров. В прошлом году особенно популярными были композиции с городской архитектурой и «девушка с чашкой кофе» на фоне Елисеевского магазина.

Мероприятие пройдет на пляже Парка 300-летия, откуда открывается живописный вид на Финский залив и «Лахта Центр». После осмотра экспозиции можно прогуляться по набережной, завершив день в атмосфере летнего Петербурга.

Важно: скульптуры можно рассмотреть прямо с набережной, спускаться на пляж не обязательно.

Фестиваль песчаных скульптур 2025 продлится с 22 августа по 7 сентября.

Адрес: Парк 300-летия Санкт-Петербурга (Приморский пр., 74).

Ближайшая станция метро — «Беговая», от нее 7-8 минут пешком.

Время работы: с 11:00 до 22:00.

Вход свободный.

Успейте увидеть это чудо, пока ветер времени не стер его!

