Фестиваль «От Руси до России 2025» в парке 300-летия Санкт-Петербурга

12 июня 2025 года в парке 300-летия Санкт-Петербурга в третий раз пройдет масштабный исторический фестиваль «От Руси до России». Это уникальное мероприятие позволит гостям совершить путешествие во времени и познакомиться с ключевыми этапами становления русского государства — от эпохи Древней Руси до времен Петра Великого.

С 12:00 до 19:00 на территории парка будут работать интерактивные тематические площадки, воссоздающие атмосферу разных исторических периодов. Посетители смогут погрузиться в быт, традиции и ремесла наших предков, принять участие в мастер-классах и посетить открытый лекторий, где эксперты поделятся интересными фактами о русской истории.

На главной сцене фестиваля развернется насыщенная программа. В 13:00 фольклорный ансамбль «А где все?» исполнит старинные русские мелодии на традиционных инструментах. Через полчаса ансамбль народного танца «Рассвет» представит яркое выступление и проведет мастер-класс по русским народным танцам.

Официальное открытие фестиваля состоится в 13:50. После этого гостей ждет еще одно выступление фольклорного ансамбля «А где все?» в 14:20. В 14:50 театр танца «Монплезир» перенесет зрителей в эпоху барокко с изысканными придворными танцами, за которыми последует мастер-класс для всех желающих.

Музыкальная программа продолжится в 15:10 выступлением струнного квартета «Fumo Rosso». В 16:00 гусельник Антон Вакуров продемонстрирует искусство игры на древнерусском инструменте. Еще один блок придворных танцев от театра «Монплезир» запланирован на 16:30.

В 16:50 музыкально-пластический театр «Nonetext» представит спектакль в славянском стиле. Завершат программу на главной сцене выступления театра «Монплезир» в 17:15 и главного музыкального хедлайнера фестиваля — группы «Отава Ё» в 17:30.

Фестиваль «От Руси до России» — это прекрасная возможность для всей семьи познакомиться с богатым культурным наследием нашей страны. Вход свободный, мероприятие пройдет у Центральной аллеи парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Организаторы уделили особое внимание исторической достоверности всех элементов фестиваля. Костюмы участников, музыкальные инструменты и реквизит воссозданы по старинным образцам. Это делает мероприятие не только развлекательным, но и познавательным.

Для удобства гостей на территории будут работать точки питания с традиционными русскими блюдами и сувенирные лавки, где можно приобрести изделия народных промыслов. Фестиваль обещает стать одним из самых ярких событий празднования Дня России в Санкт-Петербурге.

День России в Петербурге 12 июня: Полная программа мероприятий