Фестиваль «Иди на звук!»: музыкальные вечера в Румянцевском саду

В самом сердце Петербурга, в уютном Румянцевском саду, продолжается фестиваль «Иди на звук!» — серия летних концертов под открытым небом, организованных «Петербург-концертом» при поддержке городского Комитета по культуре. Каждый четверг до середины сентября здесь звучат джаз, классика, эстрадные хиты и танцевальные ритмы, приглашая горожан окунуться в атмосферу музыкального праздника.

Программа фестиваля

24 июля

— 19:00 — Оркестр «Невские фанфары» представит программу от барочной классики (Гендель, Моцарт) до джазовых стандартов (Миллер, Манчини) и зажигательных маршей.

— 20:30–22:00 — Ансамбль «Барыня» научит танцевать под народные мелодии и ретро-хиты.

31 июля

— 19:00 — Bilimbo Music Trio (Алексей Чижик, Владимир Волков, Йоель Гонсалес) исполнят джазовые интерпретации классических произведений.

— 20:30–22:00 — Мастер-класс по рок-н-роллу от Романа Андреева и Александры Метельковой.

7 августа

— 19:00 — Группа «Ленинградские мосты» (солист — Дмитрий Ковзель) и певица Анна Малышева представят каверы на советскую эстраду и фанк-версии мировых хитов.

— 20:30–22:00 — Ретро-дискотека с танцами под хиты XX века.

14 августа

— 19:00 — А капелла-коллектив Supermotiv исполнит популярные песни без инструментов, используя только голос.

— 20:30–22:00 — Танцевальный мастер-класс от профессионалов.

21 августа

— 19:00 — «КРЮКОV band» Павла Крюкова (победителя шоу «Один в один!») устроит интерактивное кавер-шоу.

— 20:30–22:00 — Вечер танцев под хиты прошлых десятилетий.

28 августа

— 19:00 — «Чижик-джаз-квартет» соединит джаз, саундтреки и классику в оригинальных аранжировках.

— 20:30–22:00 — Финальный танцевальный вечер фестиваля.

Почему стоит пойти?

— Бесплатный вход — все концерты доступны без предварительной регистрации.

— Разнообразие жанров — от духовых оркестров до джаза и а капелла.

— Танцы под открытым небом — после каждого выступления гостей ждут мастер-классы и дискотеки.

— Удобное расположение — Румянцевский сад находится рядом со станцией метро «Василеостровская».

Фестиваль «Иди на звук!» — это возможность провести летний вечер в ритме музыки, вспомнить любимые мелодии и открыть для себя новые имена. Захватите плед, хорошее настроение — и приходите!