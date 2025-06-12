Фестиваль духовых оркестров в Петропавловской крепости: музыка, история и цветочное великолепие

12 июня, в День России, Петропавловская крепость станет центром грандиозного музыкального события — XXVI Фестиваля духовых оркестров. Более 400 музыкантов, включая коллективы из Перми и Минска, а также солистов Большого театра, выступят на Соборной площади. Специальными гостями станут заслуженный артист России Сергей Войтенко и оперный певец Александр Миминошвили. Фестиваль начнется в 14:00 и продлится до 18:00, вход свободный для всех желающих.

Традиция духовых оркестров в России насчитывает более трех столетий. Еще Петр I, который сам был барабанщиком Преображенского полка, основал Военно-оркестровую службу, а марш этого полка стал неофициальным гимном империи. Сегодня духовые оркестры продолжают украшать важнейшие государственные и культурные события, сохраняя связь с историей.

В этом году программа фестиваля особенно насыщенна. Прозвучат знаменитые военные марши и песни, посвященные 80-летию Победы, а также произведения Чайковского в честь 185-летия великого композитора. Зрителей ждет не только музыкальное, но и зрелищное шоу — плац-парад и дефиле в лучших традициях военных торжеств.

Интересно, что в тот же день в крепости пройдет и Фестиваль цветов. С 12:00 начнется красочный парад с цветочными платформами, а в 17:00 — бал под открытым небом и шоу флористов. Таким образом, гости смогут насладиться сразу двумя масштабными событиями, которые создадут неповторимую атмосферу праздника.

Фестиваль духовых оркестров — это не просто концерт, а живая часть российской культуры, соединяющая прошлое и настоящее. А в сочетании с буйством красок Фестиваля цветов этот день станет по-настоящему незабываемым для всех, кто окажется в сердце Петербурга.

Праздничная программа ко Дню России 2025 в Санкт-Петербурге