Фестиваль для мудрых и активных: «Старшие в городе» в Севкабель Порту

8 июня 2025 года набережная Севкабель Порта превратится в праздничную площадку для представителей старшего поколения. Фестиваль «Старшие в городе» предлагает необычный формат — основную часть программы создают сами участники для своих родных и друзей при поддержке городских сообществ и некоммерческих организаций.

Пространство разделено на несколько тематических зон, где каждый найдет занятие по душе. На сцене развернется концертная программа с живой музыкой, а в лектории можно будет узнать много полезного о здоровье, финансах и современных технологиях. Для творческих натур подготовлены мастер-классы, а любителей активного отдыха ждут танцевальные площадки и занятия по мягкому фитнесу.

Особой популярностью традиционно пользуется фотозона, где можно сделать памятные снимки с родными. На открытых площадках запланированы встречи с интересными людьми, обсуждения городских инициатив и просто душевные беседы за чашкой чая с видом на Финский залив.

«Этот фестиваль — возможность показать, что возраст не ограничение для активной жизни, — отмечают организаторы. — Мы создаем пространство, где старшее поколение чувствует себя востребованным и может поделиться своим опытом».

Мероприятие пройдет 8 июня с полудня до семи вечера по адресу: Кожевенная линия, 40. Вход свободный для всех желающих — организаторы особенно подчеркивают, что ждут не только представителей старшего поколения, но и их детей, внуков, друзей любого возраста.

Фестиваль стал ежегодной традицией, объединяющей разные поколения петербуржцев и доказывающей, что интерес к жизни не зависит от количества прожитых лет. В прошлом году мероприятие собрало сотни участников, и в этом ожидается не меньше гостей.