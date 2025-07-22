Федеральные инвестиции в «Санкт-Петербург Марину»: как курорт изменит город

Санкт-Петербург получит федеральное финансирование на реализацию масштабного проекта «Санкт-Петербург Марина» — всесезонного курорта в районе Горской. Этот проект, включенный в федеральную программу «Пять морей и озеро Байкал», станет новой точкой притяжения для туристов и важным драйвером экономического развития региона.

Ключевые аспекты проекта

1. Финансирование и поддержка

Федеральный центр выделит Петербургу казначейский кредит на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Это стало возможным после согласований с Минстроем, Минэкономразвития и Минфином. Уже завершено проектирование электроснабжения, а в ближайшее время начнется строительство канализационного коллектора от Горской до Конной Лахты.

2. Транспортная доступность

Для обеспечения удобного подъезда к курорту город планирует создать новую улично-дорожную сеть, включая дублер Приморского шоссе (М-1) и магистрали М-32 и М-49. Эти меры должны снизить нагрузку на существующие дороги и улучшить логистику.

3. Инфраструктура курорта

На территории площадью 160 гектаров разместятся яхтенная марина, гостиницы, экстрим-парк, киностудия, бизнес-центр и спортивный кластер. Ожидается, что проект создаст 7 000 рабочих мест и привлечет более 2 млн туристов ежегодно.

4. Экономический эффект

«Санкт-Петербург Марина» не только укрепит позиции города как туристической столицы, но и стимулирует развитие смежных отраслей — от строительства до сферы услуг. Проект также станет частью стратегии по увеличению турпотока, поставленной президентом.

5. Сроки реализации

Сейчас ведутся подготовительные работы, а основные строительные этапы начнутся после окончательного согласования финансирования. Полноценный запуск курорта запланирован на ближайшие годы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Этот проект — один из ключевых для Петербурга, наряду с ВСМ и Широтной магистралью, и его реализация подтверждает статус города как центра инвестиционной привлекательности и инновационного развития.