ФАС введет контроль за ценами в отелях во время крупных форумов

Федеральная антимонопольная служба разработала специальный механизм регулирования стоимости проживания в гостиницах во время проведения значимых международных мероприятий. Новая методика в первую очередь коснется Санкт-Петербурга, Сочи и Владивостока — городов, где проходят Петербургский и Восточный экономические форумы.

По словам руководителя ФАС Максима Шаскольского, разработанный механизм позволит прогнозировать и ограничивать рост цен на проживание в периоды массовых событий. Особое внимание будет уделено динамике цен до, во время и после форумов. Ведомство планирует сравнить стоимость номеров в начале июня с ценами в период проведения ПМЭФ, чтобы выявить необоснованное завышение тарифов.

Проблема резкого роста цен в гостиничном секторе во время крупных мероприятий существует уже несколько лет. В 2022 году стоимость проживания в петербургских отелях перед форумом увеличилась втрое при росте спроса всего на 25%. Особенно заметно подорожали апартаменты — на 50-70%.

Новая методика расчета пока находится в стадии обсуждения. По предварительным данным, она будет учитывать базовую стоимость квадратного метра в отелях разных категорий, региональные ценовые показатели и специальный корректирующий коэффициент. При этом расчет предельной стоимости номера отельеры должны будут проводить самостоятельно.

Эксперты отмечают, что подобные меры регулирования уже применяются во многих странах при проведении масштабных мероприятий. Например, во время Олимпийских игр или крупных экономических саммитов. В России этот опыт будет применен впервые.

ФАС подчеркивает, что механизм не предполагает жесткого административного регулирования цен. Основная цель — предотвратить необоснованный рост стоимости проживания и защитить интересы потребителей. Ведомство намерено внимательно следить за ситуацией на гостиничном рынке и при необходимости вносить корректировки в разработанную методику.

В перспективе подобный подход может быть распространен и на другие города, принимающие значимые международные мероприятия. Это позволит создать более прозрачные и справедливые условия как для гостей форумов, так и для самих отельеров.

Аналитики гостиничного бизнеса отмечают, что введение регулирования может потребовать пересмотра подходов к ценообразованию в высокий сезон. Однако это поможет избежать резких ценовых скачков и сделает рынок более предсказуемым для всех участников.

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