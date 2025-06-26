Эрмитаж готовится к глобальной реставрации: что ждет главный музей Петербурга

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге ожидает масштабная комплексная реставрация, о которой объявил директор музея Михаил Пиотровский. На пресс-конференции в ТАСС он подчеркнул, что этот многолетний проект войдет в национальную программу и будет иметь важное научное значение.

По словам Пиотровского, необходимость реставрации вызвана несколькими факторами. Во-первых, огромный поток посетителей создает значительную нагрузку на исторические интерьеры. Во-вторых, многие музейные коллекции требуют срочного вмешательства реставраторов. Заместитель директора по строительству Сергей Макаров добавил, что особое внимание будет уделено восстановлению паркетных полов, которые сильно пострадали от миллионов шагов туристов.

Особой сложностью станет реставрация Эрмитажного театра — одного из старейших театров России. В список объектов, требующих обновления, также войдут фасады и интерьеры всех зданий музейного комплекса: Зимнего дворца, Малого и Большого Эрмитажа, Нового Эрмитажа и других исторических сооружений.

Эрмитаж сегодня — это не только знаменитые здания на Дворцовой набережной, но и целый ряд других объектов, включая Дворец Меншикова, здание Биржи и реставрационный центр «Старая Деревня». Каждый из них требует индивидуального подхода и тщательной работы специалистов.

Этот амбициозный проект станет одним из самых значительных в истории российской музейной реставрации. Он позволит сохранить для будущих поколений уникальные памятники архитектуры и бесценные коллекции одного из крупнейших музеев мира.

Павильон Эрмитаж в Царском Селе