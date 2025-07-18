Электротранспорт Петербурга бьёт рекорды: рост пассажиропотока и обновление парка

В 2025 году Санкт-Петербург продолжает наращивать объёмы перевозок электротранспортом. По данным за первое полугодие, трамваи, троллейбусы и метро перевезли на 20 миллионов пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Статистика перевозок

— Метрополитен: свыше 342,5 млн пассажиров (+5% к 2024 году)

— Трамваи и троллейбусы: около 143 млн пассажиров (+6%)

— Автобусы: 388,5 млн пассажиров (+5,7%)

Оптимизация маршрутной сети

Комитет по транспорту провёл масштабную работу по улучшению транспортной доступности:

— Усилены 3 трамвайных маршрута (№1, 23, 39)

— Изменены трассы 2 трамвайных (№6, 41) и 1 троллейбусного маршрута (№2)

— Нормирование скоростей на 68 автобусных маршрутах

— Усиление 12 маршрутов и корректировка 4 (№36, 101, 135, 497)

Центр управления транспортом обработал более 1500 заявок на устранение помех в движении.

Обновление подвижного состава

Город активно инвестирует в современный транспорт:

— Электробусы: 100 единиц

— Автобусы-«гармошки»: 120

— Автобусы большого класса: 293

Горэлектротранс получил 115 новых единиц техники (72 троллейбуса и 43 трамвая), что обновило 7,4% парка. Метрополитен пополнился 5 составами (40 вагонов) поездов «Балтиец».

Перспективы развития

Петербург делает ставку на экологичный транспорт:

— Расширение сети электротранспорта

— Внедрение «умных» маршрутов с учётом пассажиропотока

— Постепенный переход на электробусы

Рост популярности общественного транспорта подтверждает эффективность принимаемых мер. Власти намерены и дальше улучшать комфорт перевозок, делая их ещё более доступными и удобными для жителей и гостей города.