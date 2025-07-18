Электротранспорт Петербурга бьёт рекорды: рост пассажиропотока и обновление парка

В 2025 году Санкт-Петербург продолжает наращивать объёмы перевозок электротранспортом. По данным за первое полугодие, трамваи, троллейбусы и метро перевезли на 20 миллионов пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Статистика перевозок
— Метрополитен: свыше 342,5 млн пассажиров (+5% к 2024 году)
— Трамваи и троллейбусы: около 143 млн пассажиров (+6%)
— Автобусы: 388,5 млн пассажиров (+5,7%)
Оптимизация маршрутной сети
Комитет по транспорту провёл масштабную работу по улучшению транспортной доступности:
— Усилены 3 трамвайных маршрута (№1, 23, 39)
— Изменены трассы 2 трамвайных (№6, 41) и 1 троллейбусного маршрута (№2)
— Нормирование скоростей на 68 автобусных маршрутах
— Усиление 12 маршрутов и корректировка 4 (№36, 101, 135, 497)
Центр управления транспортом обработал более 1500 заявок на устранение помех в движении.
Обновление подвижного состава
Город активно инвестирует в современный транспорт:
— Электробусы: 100 единиц
— Автобусы-«гармошки»: 120
— Автобусы большого класса: 293
Горэлектротранс получил 115 новых единиц техники (72 троллейбуса и 43 трамвая), что обновило 7,4% парка. Метрополитен пополнился 5 составами (40 вагонов) поездов «Балтиец».
Перспективы развития
Петербург делает ставку на экологичный транспорт:
— Расширение сети электротранспорта
— Внедрение «умных» маршрутов с учётом пассажиропотока
— Постепенный переход на электробусы
Рост популярности общественного транспорта подтверждает эффективность принимаемых мер. Власти намерены и дальше улучшать комфорт перевозок, делая их ещё более доступными и удобными для жителей и гостей города.