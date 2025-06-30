Электросамокаты в Петербурге: как новые ограничения могут убить популярный сервис

С 1 июля 2025 года в Северной столице вступают в силу жёсткие ограничения для электросамокатов — теперь их максимальная скорость не должна превышать 10 км/ч. Это решение уже сейчас вызывает бурные обсуждения, а эксперты предупреждают: такие меры могут не только увеличить количество травм, но и поставить крест на развитии кикшеринга в городе.

Российский рынок аренды электросамокатов в последние годы показывал впечатляющий рост. Только за 2024 год его объём увеличился почти на 40%, достигнув 31,1 млрд рублей. Количество поездок выросло на треть, а число пользователей сервисов превысило 25 миллионов. В Петербурге за прошлый сезон было совершено более 32 миллионов поездок — каждая девятая по стране.

Однако новые правила могут кардинально изменить ситуацию. Согласно постановлению, операторы должны оборудовать самокаты специальными ограничителями скорости и блокировкой при въезде в запретные зоны. Проблема в том, что список этих зон до сих пор окончательно не утверждён, что создаёт неопределённость как для компаний, так и для пользователей.

Специалисты отмечают парадоксальность ситуации: ограничение скорости до 10 км/ч делает самокаты менее устойчивыми и более опасными. При этом альтернатива — выезд на проезжую часть — грозит увеличением аварийности. «Автомобилисты вряд ли обрадуются такому количеству новых участников движения», — отмечают эксперты.

Ещё одна тревожная тенденция — возможный рост популярности частных электросамокатов, которые не будут подпадать под новые ограничения. Это может привести к тому, что по улицам будут ездить неконтролируемые участники движения на высоких скоростях, что только увеличит риски для всех.

Аналитики прогнозируют, что при сохранении текущих ограничений кикшеринговый бизнес в Петербурге может просто перестать быть рентабельным. В то время как в целом по стране ожидается рост количества поездок до 500 миллионов к 2027 году, в Северной столице этот перспективный рынок может столкнуться с серьёзным кризисом.

Остаётся надеяться, что власти найдут баланс между безопасностью и развитием современных видов транспорта, который позволит сохранить удобный сервис для горожан, не подвергая их излишнему риску. Пока же ситуация выглядит так, что новые правила могут принести больше проблем, чем решений.

Петербург может полностью запретить аренду электросамокатов