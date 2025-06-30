Электросамокаты в Петербурге: как новые ограничения могут убить популярный сервис

С 1 июля 2025 года в Северной столице вступают в силу жёсткие ограничения для электросамокатов — теперь их максимальная скорость не должна превышать 10 км/ч. Это решение уже сейчас вызывает бурные обсуждения, а эксперты предупреждают: такие меры могут не только увеличить количество травм, но и поставить крест на развитии кикшеринга в городе.
Российский рынок аренды электросамокатов в последние годы показывал впечатляющий рост. Только за 2024 год его объём увеличился почти на 40%, достигнув 31,1 млрд рублей. Количество поездок выросло на треть, а число пользователей сервисов превысило 25 миллионов. В Петербурге за прошлый сезон было совершено более 32 миллионов поездок — каждая девятая по стране.
Однако новые правила могут кардинально изменить ситуацию. Согласно постановлению, операторы должны оборудовать самокаты специальными ограничителями скорости и блокировкой при въезде в запретные зоны. Проблема в том, что список этих зон до сих пор окончательно не утверждён, что создаёт неопределённость как для компаний, так и для пользователей.
Специалисты отмечают парадоксальность ситуации: ограничение скорости до 10 км/ч делает самокаты менее устойчивыми и более опасными. При этом альтернатива — выезд на проезжую часть — грозит увеличением аварийности. «Автомобилисты вряд ли обрадуются такому количеству новых участников движения», — отмечают эксперты.
Ещё одна тревожная тенденция — возможный рост популярности частных электросамокатов, которые не будут подпадать под новые ограничения. Это может привести к тому, что по улицам будут ездить неконтролируемые участники движения на высоких скоростях, что только увеличит риски для всех.
Аналитики прогнозируют, что при сохранении текущих ограничений кикшеринговый бизнес в Петербурге может просто перестать быть рентабельным. В то время как в целом по стране ожидается рост количества поездок до 500 миллионов к 2027 году, в Северной столице этот перспективный рынок может столкнуться с серьёзным кризисом.
Остаётся надеяться, что власти найдут баланс между безопасностью и развитием современных видов транспорта, который позволит сохранить удобный сервис для горожан, не подвергая их излишнему риску. Пока же ситуация выглядит так, что новые правила могут принести больше проблем, чем решений.