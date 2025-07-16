Электрички доставят гостей на музыкальный фестиваль в Гатчину

В рамках фестиваля «Ночь музыки» в Гатчинском музее-заповеднике будут организованы специальные ночные рейсы пригородных поездов. Мероприятие пройдёт в ночь с 19 на 20 июля под открытым небом, где гостей ждёт программа из классических, джазовых произведений и саундтреков к фильмам.

Расписание дополнительных электричек:

19 июля:

— № 6375 «Стандарт» — отправление в 20:35 с Балтийского вокзала, прибытие в Гатчину-Балтийскую в 21:38

20 июля:

— № 6304 «Стандарт» — обратный рейс в 03:40 из Гатчины-Балтийской с прибытием на Балтийский вокзал в 4:42

Условия посещения:

— Билеты на фестиваль стоимостью 500 рублей доступны в пригородных кассах с 9 по 19 июля

— Проездные документы на электрички приобретаются отдельно

Этот транспортный сервис позволит ценителям музыки комфортно добраться до места проведения фестиваля и вернуться обратно в город после завершения вечерней программы. Организаторы напоминают, что мероприятие пройдёт на территории музея-заповедника, что создаст особую атмосферу сочетания музыкального искусства и исторического ландшафта.

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