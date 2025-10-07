Елагин парк меняет цены: что ждет посетителей с октября

С начала октября в правилах посещения знаменитого парка на Елагином острове (ЦПКиО имени С. М. Кирова) произошли изменения, касающиеся стоимости входных билетов. Теперь в выходные дни и в периоды официальных праздников взрослым посетителям необходимо приобретать билет за 200 рублей. Для горожан, являющихся держателями «Единой карты петербуржца», действует специальная цена в размере 150 рублей.

Тем, кто планирует частые визиты, предлагается месячный абонемент, который обойдется в 1000 рублей.

При этом для многочисленных льготных категорий граждан сохраняется право бесплатного прохода на территорию парка. В этот перечень входят пенсионеры, члены многодетных семей, инвалиды первой и второй групп, а также жители блокадного Ленинграда. Не забыли и о участниках специальной военной операции вместе с их семьями. Полный и актуальный список всех категорий, имеющих право на бесплатное посещение, рекомендуется уточнять на официальном сайте парковой зоны.