Эксклюзивные программы Музея-усадьбы Державина для гостей Санкт-Петербурга

Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга и Городское туристско-информационное бюро познакомили туроператоров с эксклюзивными программами Музея-усадьбы Державина в рамках проекта «Visit-музеи». Специалисты музея представили туроператорам Северной столицы эксклюзивные экскурсионные программы для жителей и гостей города.

Музей-усадьба Гавриила Державина в историческом центре города является одним из филиалов Всероссийского музея А.С. Пушкина. Уникальный мемориальный объект воссоздан в 2003–2011 годах, а литературная экспозиция занимает 16 интерьерных залов особняка. С максимальной точностью были восстановлены зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова», Соломенная гостиная, Домашний театр, гостиная «Диванчик». Живописные портреты хозяев и гостей дома создают «эффект присутствия» давно ушедшей эпохи и ее героев.

«Литературный Санкт‑Петербург – это тот культурный образ, который привлекает не только жителей нашего города, но и туристов из разных регионов России и других стран. Наш город пропитан литературой, искусством и историей и мы рады делиться этим с нашими гостями, создавая новые маршруты и акцентируя внимание на таких местах, как Музей-усадьба Державина. Включая их в экскурсии, мы вдохновляем современную молодежь на изучение русской культуры и представляем Петербург, как культурный центр страны», — отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Евгений Панкевич.

Помимо обзорных экскурсий, для гостей подготовлены театрализованные перфомансы, интерактивные занятия для детей и музыкальные концерты. Музей также предлагает жителям и гостям города тематические программы в праздничные даты – например, в Новый год и на Масленицу, а также проведение мероприятий для петербургских выпускников и учащихся из других регионов России.

«Музей-усадьба Державина – это площадка, которая на сегодняшний день мало знакома массовому российскому туристу. Здесь будет интересно посетителям всех возрастов, а театрализованные экскурсии станут отличной фишкой музея. Этот объект можно вписать в тематические туры и раскрывать его с разных сторон», — прокомментировал генеральный директор одной из туркомпаний Кирилл Соколов.

Участники встречи высоко оценили визит в Музей-усадьбу Гавриила Державина и отметили, что готовы подробнее изучить предложенные экскурсионные программы и включить их в свои туры по Санкт‑Петербургу. Гости мероприятия уверены, что посещение этого пространства будет интересно, как взрослым ценителям литературы и искусства, так и юным туристам.